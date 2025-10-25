https://1prime.ru/20251025/belgorod-863925123.html

ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища

ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища - 25.10.2025, ПРАЙМ

ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища

Плотина Белгородского водохранилища была повреждена в результате удара ВСУ, власти предлагают выезд в ПВР Белгорода жителям населенных пунктов, которым может... | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T12:20+0300

2025-10-25T12:20+0300

2025-10-25T12:20+0300

происшествия

белгород

белгородская область

харьковская область

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862105448_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_2b929db30ff7dc1b5d345cce27f96de9.jpg

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Плотина Белгородского водохранилища была повреждена в результате удара ВСУ, власти предлагают выезд в ПВР Белгорода жителям населенных пунктов, которым может угрожать подтопление улиц, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища. Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей", - написал Гладков в Telegram-канале.Он отметил, что в связи с угрозой подтопления белгородские власти начинают предлагать выезд в ПВР Белгорода жителям, у которых нет другой возможности временного расселения.

белгород

белгородская область

харьковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белгород, белгородская область, харьковская область, всу