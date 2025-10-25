https://1prime.ru/20251025/belgorod-863925123.html
ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища
ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища - 25.10.2025, ПРАЙМ
ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища
Плотина Белгородского водохранилища была повреждена в результате удара ВСУ, власти предлагают выезд в ПВР Белгорода жителям населенных пунктов, которым может... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T12:20+0300
2025-10-25T12:20+0300
2025-10-25T12:20+0300
происшествия
белгород
белгородская область
харьковская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862105448_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_2b929db30ff7dc1b5d345cce27f96de9.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Плотина Белгородского водохранилища была повреждена в результате удара ВСУ, власти предлагают выезд в ПВР Белгорода жителям населенных пунктов, которым может угрожать подтопление улиц, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища. Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей", - написал Гладков в Telegram-канале.Он отметил, что в связи с угрозой подтопления белгородские власти начинают предлагать выезд в ПВР Белгорода жителям, у которых нет другой возможности временного расселения.
белгород
белгородская область
харьковская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862105448_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_786cba7c00650219258531eb809ed835.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородская область, харьковская область, всу
Происшествия, БЕЛГОРОД, Белгородская область, Харьковская область, ВСУ
ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища
Гладков: удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища