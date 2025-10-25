Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища - 25.10.2025
ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища
2025-10-25T12:20+0300
2025-10-25T12:20+0300
происшествия
белгород
белгородская область
харьковская область
всу
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Плотина Белгородского водохранилища была повреждена в результате удара ВСУ, власти предлагают выезд в ПВР Белгорода жителям населенных пунктов, которым может угрожать подтопление улиц, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. &quot;В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища. Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей&quot;, - написал Гладков в Telegram-канале.Он отметил, что в связи с угрозой подтопления белгородские власти начинают предлагать выезд в ПВР Белгорода жителям, у которых нет другой возможности временного расселения.
белгород
белгородская область
харьковская область
белгород, белгородская область, харьковская область, всу
Происшествия, БЕЛГОРОД, Белгородская область, Харьковская область, ВСУ
12:20 25.10.2025
 
© РИА Новости . Антон Вергун
Вид на Белгород
Вид на Белгород. Архивное фото
Вид на Белгород. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Вергун
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Плотина Белгородского водохранилища была повреждена в результате удара ВСУ, власти предлагают выезд в ПВР Белгорода жителям населенных пунктов, которым может угрожать подтопление улиц, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища. Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей", - написал Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что в связи с угрозой подтопления белгородские власти начинают предлагать выезд в ПВР Белгорода жителям, у которых нет другой возможности временного расселения.
 
Происшествия
 
 
