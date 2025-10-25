https://1prime.ru/20251025/blekaut-863928854.html
В Херсонской области около ста тысяч человек остались без света
2025-10-25T14:52+0300
энергетика
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - ПРАЙМ. Около 100 тысяч жителей Херсонской области в 96 населённых пунктах остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Сегодня утром произошло аварийное отключение подстанции "Виноградово" по причине износа оборудования. Без света остались 96 населённых пунктов Скадовского, Голопристанского, Алешкинского и частично Каховского округов. Затронуто более 98 тысяч человек", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Все социально значимые объекты переведены на аварийные источники питания, аварию устраняют бригады "Херсонэнерго", отметил он.
Энергетика, Херсонская область, Владимир Сальдо
