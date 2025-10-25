https://1prime.ru/20251025/britaniya-863914536.html

СМИ раскрыли, что "коалиция желающих" придумала новую тактику против России

СМИ раскрыли, что "коалиция желающих" придумала новую тактику против России - 25.10.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, что "коалиция желающих" придумала новую тактику против России

Переход "коалиции желающих" от поддержки Украины к усилению давления на Россию совместно с США свидетельствует о стратегической трансформации в противостоянии с | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T04:23+0300

2025-10-25T04:23+0300

2025-10-25T04:23+0300

россия

мировая экономика

украина

великобритания

лондон

кир стармер

владимир зеленский

марк рютте

нато

the telegraph

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/11/857671973_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_2993b30c24a3d03cc805e0ee52a76a1c.jpg

МОСКВА, 25 октября — ПРАЙМ. Переход "коалиции желающих" от поддержки Украины к усилению давления на Россию совместно с США свидетельствует о стратегической трансформации в противостоянии с Россией, сообщает британская газета The Telegraph. "Это знаменует собой существенное изменение тактики коалиции, которая ранее была создана Великобританией и Францией для планирования военного развертывания под руководством Европы для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения", — говорится в материале. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как подчеркивает газета, предложил лидерам стран "коалиции желающих" перенаправить свои усилия на попытки давления на Россию, рассматривая возможность создания сил, которые смогут обеспечить условия для мирного урегулирования. Очередная встреча "коалиции желающих" состоялась в пятницу в Лондоне в смешанном формате. Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте лично прибыли в Лондон. Еще 20 лидеров присоединились к обсуждению по видеосвязи. Министерство иностранных дел России подчеркивало, что любое размещение войск стран НАТО на территории Украины является категорически неприемлемым для России и может привести к острой эскалации конфликта. Заявления о возможном размещении войск альянса на Украине, сделанные в Великобритании и других европейских странах, в министерстве ранее рассматривали как провокацию к продолжению военных действий.

https://1prime.ru/20251024/preduprezhdenie-863869455.html

https://1prime.ru/20251021/smi-863746824.html

украина

великобритания

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, украина, великобритания, лондон, кир стармер, владимир зеленский, марк рютте, нато, the telegraph, мид рф