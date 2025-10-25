Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, что "коалиция желающих" придумала новую тактику против России - 25.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251025/britaniya-863914536.html
СМИ раскрыли, что "коалиция желающих" придумала новую тактику против России
СМИ раскрыли, что "коалиция желающих" придумала новую тактику против России - 25.10.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что "коалиция желающих" придумала новую тактику против России
Переход "коалиции желающих" от поддержки Украины к усилению давления на Россию совместно с США свидетельствует о стратегической трансформации в противостоянии с | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T04:23+0300
2025-10-25T04:23+0300
россия
мировая экономика
украина
великобритания
лондон
кир стармер
владимир зеленский
марк рютте
нато
the telegraph
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/11/857671973_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_2993b30c24a3d03cc805e0ee52a76a1c.jpg
МОСКВА, 25 октября — ПРАЙМ. Переход "коалиции желающих" от поддержки Украины к усилению давления на Россию совместно с США свидетельствует о стратегической трансформации в противостоянии с Россией, сообщает британская газета The Telegraph. "Это знаменует собой существенное изменение тактики коалиции, которая ранее была создана Великобританией и Францией для планирования военного развертывания под руководством Европы для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения", — говорится в материале. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как подчеркивает газета, предложил лидерам стран "коалиции желающих" перенаправить свои усилия на попытки давления на Россию, рассматривая возможность создания сил, которые смогут обеспечить условия для мирного урегулирования. Очередная встреча "коалиции желающих" состоялась в пятницу в Лондоне в смешанном формате. Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте лично прибыли в Лондон. Еще 20 лидеров присоединились к обсуждению по видеосвязи. Министерство иностранных дел России подчеркивало, что любое размещение войск стран НАТО на территории Украины является категорически неприемлемым для России и может привести к острой эскалации конфликта. Заявления о возможном размещении войск альянса на Украине, сделанные в Великобритании и других европейских странах, в министерстве ранее рассматривали как провокацию к продолжению военных действий.
https://1prime.ru/20251024/preduprezhdenie-863869455.html
https://1prime.ru/20251021/smi-863746824.html
украина
великобритания
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/11/857671973_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a83f62c5df5c04006f611c9be10e8f06.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, украина, великобритания, лондон, кир стармер, владимир зеленский, марк рютте, нато, the telegraph, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Марк Рютте, НАТО, The Telegraph, МИД РФ
04:23 25.10.2025
 
СМИ раскрыли, что "коалиция желающих" придумала новую тактику против России

Telegraph: "коалиция желающих" хочет перейти к тактике давления на Россию

© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing StreetДональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025 - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025. Архивное фото
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing Street
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 октября — ПРАЙМ. Переход "коалиции желающих" от поддержки Украины к усилению давления на Россию совместно с США свидетельствует о стратегической трансформации в противостоянии с Россией, сообщает британская газета The Telegraph.
"Это знаменует собой существенное изменение тактики коалиции, которая ранее была создана Великобританией и Францией для планирования военного развертывания под руководством Европы для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения", — говорится в материале.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
В Британии внезапно отреагировали на предупреждение Путина
Вчера, 04:21
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как подчеркивает газета, предложил лидерам стран "коалиции желающих" перенаправить свои усилия на попытки давления на Россию, рассматривая возможность создания сил, которые смогут обеспечить условия для мирного урегулирования.
Очередная встреча "коалиции желающих" состоялась в пятницу в Лондоне в смешанном формате. Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте лично прибыли в Лондон. Еще 20 лидеров присоединились к обсуждению по видеосвязи.
Министерство иностранных дел России подчеркивало, что любое размещение войск стран НАТО на территории Украины является категорически неприемлемым для России и может привести к острой эскалации конфликта. Заявления о возможном размещении войск альянса на Украине, сделанные в Великобритании и других европейских странах, в министерстве ранее рассматривали как провокацию к продолжению военных действий.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
СМИ: Британия пытается сорвать встречу Путина и Трампа
21 октября, 10:13
 
РОССИЯМировая экономикаУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОНКир СтармерВладимир ЗеленскийМарк РюттеНАТОThe TelegraphМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала