Telegraph: "коалиция желающих" хочет перейти к тактике давления на Россию
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing StreetДональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025. Архивное фото
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing Street
МОСКВА, 25 октября — ПРАЙМ. Переход "коалиции желающих" от поддержки Украины к усилению давления на Россию совместно с США свидетельствует о стратегической трансформации в противостоянии с Россией, сообщает британская газета The Telegraph.
"Это знаменует собой существенное изменение тактики коалиции, которая ранее была создана Великобританией и Францией для планирования военного развертывания под руководством Европы для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения", — говорится в материале.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как подчеркивает газета, предложил лидерам стран "коалиции желающих" перенаправить свои усилия на попытки давления на Россию, рассматривая возможность создания сил, которые смогут обеспечить условия для мирного урегулирования.
Очередная встреча "коалиции желающих" состоялась в пятницу в Лондоне в смешанном формате. Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте лично прибыли в Лондон. Еще 20 лидеров присоединились к обсуждению по видеосвязи.
Министерство иностранных дел России подчеркивало, что любое размещение войск стран НАТО на территории Украины является категорически неприемлемым для России и может привести к острой эскалации конфликта. Заявления о возможном размещении войск альянса на Украине, сделанные в Великобритании и других европейских странах, в министерстве ранее рассматривали как провокацию к продолжению военных действий.