"Это безумие". СМИ раскрыли планы Бельгии по российским активам

МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Бельгия не только не сомневается в законности схемы с замороженными активами России, но и намерена извлечь из этого прямую выгоду, сообщает Le Soir."Бельгия уже запланировала направить доходы от российских активов главным образом на военные расходы в 2025–2029 годах, по 1,2 миллиарда евро ежегодно", — отмечается в публикации.Прибыль от этих средств страна получает уже сейчас за счёт налога на доходы. В дальнейшем средства планируется реинвестировать.В 1998 году между Россией и Бельгией был заключён двусторонний инвестиционный договор. В случае, если мирное соглашение не изменит его положения, Москва сможет потребовать возврата конфискованных активов с компенсацией ущерба."Представьте, что нам придётся выплатить долг в 180 миллиардов евро плюс компенсацию. Это было бы чистым безумием", — заявил Барт Де Вевер.На саммите ЕС в четверг страны не смогли прийти к единому мнению по вопросу использования российских средств для нужд Киева. Обсуждение решено продолжить позже.После начала спецоперации Евросоюз и G7 заблокировали около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, из которых свыше 200 миллиардов находятся в ЕС, главным образом в системе Euroclear.Ранее Welt am Sonntag писало, что с января по июль ЕС уже перечислил Украине 10,1 миллиарда евро из доходов по этим активам. Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву кредит под эти средства, который Украина будет возвращать только после выплаты Россией "репараций".Москва назвала подобные шаги кражей и напомнила, что речь идёт не только о частных, но и о государственных активах. В ответ российская сторона ввела зеркальные меры: средства инвесторов из недружественных стран переводятся на спецсчета типа "С", снять их можно только с одобрения правительственной комиссии.

