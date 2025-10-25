https://1prime.ru/20251025/dohody-863914155.html

Доходы бюджета Магаданской области выросли на 11,9 миллиарда рублей

Доходы бюджета Магаданской области в 2025 году выросли на 11,9 миллиарда рублей благодаря росту цены на золото, сообщает Магаданская областная Дума. | 25.10.2025, ПРАЙМ

МАГАДАН, 25 окт - ПРАЙМ. Доходы бюджета Магаданской области в 2025 году выросли на 11,9 миллиарда рублей благодаря росту цены на золото, сообщает Магаданская областная Дума. "Магаданская областная Дума на втором очередном заседании приняла масштабные поправки в региональный бюджет на 2025 год. Доходы возросли на 11,9 миллиарда рублей и достигли 91,9 миллиарда рублей. Ключевой причиной существенного пополнения региональной казны стал впечатляющий рост поступлений от основной отрасли экономики региона – золотодобычи", - говорится в сообщении. Уточняется, что на фоне благоприятной конъюнктуры на мировом рынке в бюджет дополнительно поступило 7,7 миллиарда рублей налога на добычу полезных ископаемых и 3,5 миллиарда рублей – на прибыль организаций. "Цена за унцию золота превысила 4,2 тысячи долларов, а эксперты уже говорят и о 5 тысячах. Вполне очевидно, что гонка с ценой на золото вызвана мировой экономической турбулентностью, но благоприятно отражается на бюджете Магаданской области. Это позволяет нашему бюджету не только сохранять социальную направленность, выполнять все обязанности перед жителями региона, но и всё увереннее становиться бюджетом развития: продолжать начатые проекты и планировать новые преобразования, направленные на повышение качества жизни всех колымчан", - цитирует заксобрание председателя колымского парламента Анатолия Широкова.

