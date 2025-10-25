https://1prime.ru/20251025/dollar-863760503.html

"Будут сложности": мир не зря отворачивается от старых валют

"Будут сложности": мир не зря отворачивается от старых валют - 25.10.2025, ПРАЙМ

"Будут сложности": мир не зря отворачивается от старых валют

В первой половине 2025 году индекс доллара ощутимо сдал свои позиции относительно других мировых валют. Тогда ряд развивающихся стран взяли на вооружение лозунг | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T05:05+0300

2025-10-25T05:05+0300

2025-10-25T05:05+0300

мнения аналитиков

рынок

сша

китай

дональд трамп

финам

рф

дедолларизация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863760503.jpg?1761357902

МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. В первой половине 2025 году индекс доллара ощутимо сдал свои позиции относительно других мировых валют. Тогда ряд развивающихся стран взяли на вооружение лозунг на уход от доллара. К причинам уклонения от американской валюты можно отнести геополитические конфликты и санкции (в том числе ограничения для России и других стран).В этой связи у ряда государств появилось желание диверсифицировать свои валютные резервы и уменьшить зависимость от США, поскольку после возвращения в Белый дом Дональда Трампа новая администрация стала проводить к своим ключевым торговым партнерам довольно жесткую политику в угоду интересам США. Поэтому мы видим рост использования национальных валют в торговле и международных расчетах (например, юань, евро).Но при этом надо признать, что масштаб и темпы ухода от доллара часто преувеличены, поскольку он остаётся главной мировой резервной валютой с долей в мировых резервах, превышающей 50%. Большинство международных сделок, финансовых инструментов и сырьевых контрактов номинированы в долларах. Высочайшая ликвидность в долларовых расчетах и на американском рынке гособлигаций сохраняет доверие к доллару, как к "валюте-убежищу".А то, что курс доллара упал в первой половине 2025 года, не означает, что падение продолжится, ведь в предыдущие годы он был и на более низких ценовых уровнях. Здесь многое зависит от макроэкономики США, политики ФРС, ситуации с американскими гособлигациями и от рынка акций, а также от глобальных потоков капитала.Что касается темы влияния отказа от доллара на российскую экономику и рубль, то такая ситуация во многом сложилась из-за того, что российский бизнес за последние три с половиной года оказался под действием беспрецедентных внешних санкций. Самый простой путь – переключить торговлю на рубль и валюты тех стран, которые пока еще могут позволить себе торговать с РФ. В такой ситуации спрос на ключевые резервные валюты (доллар и евро) в РФ ощутимо сократился, поскольку ключевым торговым партнером по экспорту и импорту для нашей страны стал Китай. Поэтому подавляющие объемы внешнеторговых сделок сейчас проходят в рублях или юанях.Так, за август 2025 года доля рублей в расчетах по экспорту товаров и услуг выросла до 56,3% в то время как в 2024 году она была в районе 41,5%, а в предвоенном 2021 году – лишь 14,4%. Доля рублей по импорту товаров и услуг в среднем за 8 месяцев 2025 года поднялась до 53,9% против 28,2% в 2021 году. Эта тенденция говорит о том, что объемы расчетов в долларах и евро сократились на сопоставимые величины. Доля долларов и евро в расчетах по импорту сейчас снизилась до 15,7%, хотя в 2021 году она составляла около 67,6%.Как видим, уход от расчетов в твердой иностранной валюте не привел к коллапсу в нашей экономике. Правда, надо иметь в виду, что столь мягкая адаптация к изменению расчетных валют во внешней торговле произошла благодаря почти полному переключению с Европы на Китай.За последние годы доля "твердых" валют в российском экспорте обвалилась с 84,6% в 2021 году до текущих 14,3%. То есть долларов и евро приходит в страну уже в разы меньше. Если предположить, что однажды будет подписан мирный договор с Украиной и Кремль вновь начнет налаживать торгово-экономические связи со странами Запада, спрос на твердую валюту для взаиморасчетов вновь вырастет, что может привести к нестабильности курса рубля.Правда, перекос в пользу Китая и юаня для российской экономики несет ряд негативных моментов: наши компании оказались отрезаны от доступа к мировым рынкам капитала в долларах. Произошел рост транзакционных издержек, валютных рисков и сниженная ликвидность в международных операциях из-за ухода на расчеты в региональных валютах. Из-за отсутствия биржевых торгов долларом и евро курс рубля стал вести себя более непредсказуемо и волатильно.Какие отрасли могут пострадать от ухода от доллара? К ним можно отнести импортозависимые, такие как высокие технологии и машиностроение из-за усложнения расчетов и удорожания импорта. А также сектор финансовых услуг, ориентированных на западные рынки в части сокращения возможностей для привлечения капитала. В этой связи компании, ориентированные на международные цепочки поставок в долларах, будут испытывать сложности с финансированием и хеджированием своих операций. В выигрыше могут быть российские экспортёры сырья и энергии, которым будет проще работать в рублях или нацвалютах, поскольку снижаются валютные риски.Автор - Александр Потавин, аналитик ФГ "Финам"

https://1prime.ru/20251017/dollar-863590785.html

сша

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Александр Потавин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863760688_0:401:1600:2001_100x100_80_0_0_d1b557a163d9e262c7620b20d9a56e08.jpg

Александр Потавин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863760688_0:401:1600:2001_100x100_80_0_0_d1b557a163d9e262c7620b20d9a56e08.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Потавин https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863760688_0:401:1600:2001_100x100_80_0_0_d1b557a163d9e262c7620b20d9a56e08.jpg

мнения аналитиков, рынок, сша, китай, дональд трамп, финам, рф, дедолларизация