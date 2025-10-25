https://1prime.ru/20251025/ekspert-863914708.html

Эксперт рассказал о сроках окупаемости зарядных станций для электромобилей

Эксперт рассказал о сроках окупаемости зарядных станций для электромобилей - 25.10.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о сроках окупаемости зарядных станций для электромобилей

Быстрые зарядные станции для электромобилей окупаются в России в среднем за 3-6 лет, но при удачном выборе места и высокой загрузке этот срок может сократиться... | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T04:35+0300

2025-10-25T04:35+0300

2025-10-25T04:35+0300

бизнес

россия

общество

рф

тц

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863914708.jpg?1761356110

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Быстрые зарядные станции для электромобилей окупаются в России в среднем за 3-6 лет, но при удачном выборе места и высокой загрузке этот срок может сократиться до 2,5 лет, поделился с РИА Новости гендиректор производителя зарядной инфраструктуры "Яблочков", эксперт рынка НТИ "Энерджинет" Дмитрий Петров. "Средний срок окупаемости быстрой зарядной станции составляет от 3 до 6 лет, но при удачном выборе места и высокой загрузке этот срок может сократиться до 2,5 лет", - сказал он. Эксперт отметил, что для быстрой окупаемости выгодно устанавливать зарядки на федеральных трассах, возле торговых и бизнес-центров, гостиничных и туристические комплексов, которые привлекают большое число посетителей и создают постоянный и высокочастотный трафик. Водители совмещают зарядку с отдыхом, шопингом или работой, это существенно увеличивает загрузку станции в течение дня. "Хорошо развитая городская инфраструктура - освещение, охрана, удобный подъезд и парковка - добавляют удобства и повышают доверие клиентов. Бизнес-объекты ценят зарядные станции как конкурентное преимущество, что мотивирует их охотно сотрудничать с операторами и заказчиками инфраструктуры, а государственные субсидии снижают стартовые затраты, что делает проекты менее рискованными", - добавил Петров. По мнению эксперта, в ближайшее время будут набирать популярность гибридные формы финансирования установки электрозарядок - совместные проекты с застройщиками и владельцами недвижимости, краудинвестинг на региональном уровне, подписные модели и аренда оборудования, а также интеграция с муниципальными программами. Петров объяснил, что это снижает барьеры входа и повышает прозрачность и устойчивость проектов на фоне неопределенности рынка. Особенно важно это для малого бизнеса - владельцев ресторанов, ТЦ, туристических объектов. "Неудачным выбором локации будут станции в малонаселенных пунктах, у АЗС без инфраструктуры или на трассах с низким трафиком электромобилей. В таких случаях установка станции может окупиться только через 7 лет или не окупиться вовсе", - заключил эксперт. В августе правительство РФ приняло решение направить почти 5,7 миллиарда рублей на компенсацию операторам электрозарядных станций 60% стоимости оборудования и 60% платы за техприсоединение к электросетям в 2025-2027 годах. Кабмин отмечал, что субсидирование позволит поддержать установку порядка 1,9 тысячи зарядок постоянного тока мощностью не менее 149 кВт, произведенных в России, в рамках федпроекта "Производство инновационного транспорта". Согласно планам, к 2030 году на российских дорогах должно работать 28 тысяч зарядок постоянного тока мощностью не менее 149 кВт. Они позволяют заряжать аккумулятор электромобиля до 80% не более чем за 20-30 минут.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , рф, тц