Юрист объяснила, кого могут лишить прав за пьяную езду на электросамокате - 25.10.2025
Юрист объяснила, кого могут лишить прав за пьяную езду на электросамокате
2025-10-25T03:03+0300
2025-10-25T03:03+0300
водительские права
бизнес
общество
верховный суд
гибдд
МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Административное наказание за езду на электросамокате в нетрезвом виде зависит от технических характеристик устройства, рассказала агентству "Прайм" Член Международной Ассоциации Юристов и Медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.Маломощные: средства индивидуальной мобильности (СИМ) – в том числе электросамокат мощностью до 0, 25 кВт и максимальной скоростью до 25 км/ч (масса не выше 35 кг). Движение возможно по тротуарам и велосипедным дорожкам. За управление СИМ в нетрезвом виде возможен штраф до 1 500 рублей. Права на управление СИМ не требуются.Мощные: Пока нормы в законе не прописаны, но есть постановления Верховного суда РФ. Согласно им, электросамокат мощностью более 0,25 кВт и максимальной скоростью до 50 километров в час, является транспортным средством, на водителей которых распространяются правила, действующие для автомобилистов. Фактически Верховный Суд приравнивает данные электросамокаты к категории "мопеды"."За управление в нетрезвом виде такими транспортными средствами возможно лишение водительских прав", - указала Безмаленко.Лишение права на управление транспортным средством возможно лишь по решению суда. Последняя судебная практика по подобным делам активно подтверждает вышеуказанную позицию Верховного суда, добавила она.Согласно предложенным Минтрансом поправкам, с 2026-2027 года подобные электросамокаты будут подлежать обязательной государственной регистрации, а поездки на них, включая данные водителя и штрафы, будут фиксироваться в единой информационной системе.
2025
1920
1920
true
водительские права, бизнес, общество , верховный суд, гибдд
водительские права, Бизнес, Общество , Верховный суд, ГИБДД
03:03 25.10.2025
 
Юрист объяснила, кого могут лишить прав за пьяную езду на электросамокате

Безмаленко рассказала о риске лишиться прав за пьяную езду на электросамокате

© РИА Новости . Алексей Сухоруков
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Административное наказание за езду на электросамокате в нетрезвом виде зависит от технических характеристик устройства, рассказала агентству "Прайм" Член Международной Ассоциации Юристов и Медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.
Маломощные: средства индивидуальной мобильности (СИМ) – в том числе электросамокат мощностью до 0, 25 кВт и максимальной скоростью до 25 км/ч (масса не выше 35 кг). Движение возможно по тротуарам и велосипедным дорожкам. За управление СИМ в нетрезвом виде возможен штраф до 1 500 рублей. Права на управление СИМ не требуются.
Мощные: Пока нормы в законе не прописаны, но есть постановления Верховного суда РФ. Согласно им, электросамокат мощностью более 0,25 кВт и максимальной скоростью до 50 километров в час, является транспортным средством, на водителей которых распространяются правила, действующие для автомобилистов. Фактически Верховный Суд приравнивает данные электросамокаты к категории "мопеды".
"За управление в нетрезвом виде такими транспортными средствами возможно лишение водительских прав", - указала Безмаленко.
Лишение права на управление транспортным средством возможно лишь по решению суда. Последняя судебная практика по подобным делам активно подтверждает вышеуказанную позицию Верховного суда, добавила она.
Согласно предложенным Минтрансом поправкам, с 2026-2027 года подобные электросамокаты будут подлежать обязательной государственной регистрации, а поездки на них, включая данные водителя и штрафы, будут фиксироваться в единой информационной системе.
 
