Юрист объяснила, кого могут лишить прав за пьяную езду на электросамокате

Юрист объяснила, кого могут лишить прав за пьяную езду на электросамокате

2025-10-25T03:03+0300

2025-10-25T03:03+0300

2025-10-25T03:03+0300

МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Административное наказание за езду на электросамокате в нетрезвом виде зависит от технических характеристик устройства, рассказала агентству "Прайм" Член Международной Ассоциации Юристов и Медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.Маломощные: средства индивидуальной мобильности (СИМ) – в том числе электросамокат мощностью до 0, 25 кВт и максимальной скоростью до 25 км/ч (масса не выше 35 кг). Движение возможно по тротуарам и велосипедным дорожкам. За управление СИМ в нетрезвом виде возможен штраф до 1 500 рублей. Права на управление СИМ не требуются.Мощные: Пока нормы в законе не прописаны, но есть постановления Верховного суда РФ. Согласно им, электросамокат мощностью более 0,25 кВт и максимальной скоростью до 50 километров в час, является транспортным средством, на водителей которых распространяются правила, действующие для автомобилистов. Фактически Верховный Суд приравнивает данные электросамокаты к категории "мопеды"."За управление в нетрезвом виде такими транспортными средствами возможно лишение водительских прав", - указала Безмаленко.Лишение права на управление транспортным средством возможно лишь по решению суда. Последняя судебная практика по подобным делам активно подтверждает вышеуказанную позицию Верховного суда, добавила она.Согласно предложенным Минтрансом поправкам, с 2026-2027 года подобные электросамокаты будут подлежать обязательной государственной регистрации, а поездки на них, включая данные водителя и штрафы, будут фиксироваться в единой информационной системе.

