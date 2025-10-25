https://1prime.ru/20251025/es-863916342.html

Названы возможные потери ЕС в случае конфискации активов России

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Страны Евросоюза в случае конфискации активов России в рамках выдачи "репарационного кредита" Украине могут лишиться как минимум 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статслужб. Евросоюз в настоящее время обсуждает новый кредит Украине "на основе" замороженных российских активов, который украинцы должны будут вернуть, только если Россия выплатит "репарации". Точная схема финансирования кредита еще разрабатывается. Консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе нет. Ранее премьер Бельгии заявлял, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в пятницу заявил, что Еврокомиссия надеется предоставить Украине до конца 2025 года кредит на основе замороженных активов ЦБ РФ в размере 150 миллиардов евро. Сегодня у России на счетах бельгийского Euroclear заблокировано активов примерно на 224,5 миллиарда долларов по текущему курсу. Это как суверенные, так и частные средства - сейчас под санкциями ЕС находятся 1980 физлиц и 683 организации. Сколько из этих средств принадлежит Банку России, организация не раскрывает, при этом известно, что в текущем году они приносили Euroclear около 90% доходов от всех российских активов, в прошлом году - менее 80%. Если эти средства будут конфискованы в рамках предложения ЕС, то объединение может лишиться 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал ЦБ РФ, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: запрет "недружественным" инвесторам на вывод активов, при этом доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию Западом замороженных российских активов: у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

