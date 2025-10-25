Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Просто абсурд". Фицо резко высказался о политике ЕС в отношении России - 25.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251025/fitso-863934363.html
"Просто абсурд". Фицо резко высказался о политике ЕС в отношении России
"Просто абсурд". Фицо резко высказался о политике ЕС в отношении России - 25.10.2025, ПРАЙМ
"Просто абсурд". Фицо резко высказался о политике ЕС в отношении России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Европейский союз в лицемерии и искажённых приоритетах при попытках урегулировать конфликт между Россией и Украиной,... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T21:11+0300
2025-10-25T21:11+0300
в мире
брюссель
украина
роберт фицо
виктор орбан
владимир путин
словакия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_0:114:2881:1735_1920x0_80_0_0_09fb773c6c1b68d1ccf8f8c8c6eab456.jpg
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Европейский союз в лицемерии и искажённых приоритетах при попытках урегулировать конфликт между Россией и Украиной, сообщает The European Conservative."Фицо осудил то, что назвал “безразличным” отношением Брюсселя к продолжающемуся кровопролитию. Он подчеркнул, что сотни людей погибают ежедневно, в то время как руководство ЕС занято лишь санкционными мерами", — говорится в статье.Глава словацкого правительства отметил, что европейские лидеры не стремятся к миру на Украине. Он также подверг критике амбиции Евросоюза навязывать своё мнение о том, кто может принимать участие в мирных переговорах, назвав подобные действия разрушительными для диалога.По словам Фицо, сегодня внутриполитическая борьба в ЕС превзошла по значимости любые усилия по урегулированию конфликта."Евросоюз считает устранение Виктора Орбана более приоритетным, чем прекращение войны", — заявил он, охарактеризовав подобный подход как "просто абсурдный".Ранее политик отметил, что если ЕС действительно желает мира, то должен содействовать проведению встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. По его словам, в Брюсселе предпринимают шаги, чтобы не допустить этого саммита, хотя его дата пока не определена.
https://1prime.ru/20251024/slovakiya-863902158.html
https://1prime.ru/20251016/fitso-863598311.html
брюссель
украина
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_209:0:2673:1848_1920x0_80_0_0_631cbd291d867e64c940b79bb57b09d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, брюссель, украина, роберт фицо, виктор орбан, владимир путин, словакия, ес
В мире, Брюссель, УКРАИНА, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Владимир Путин, СЛОВАКИЯ, ЕС
21:11 25.10.2025
 
"Просто абсурд". Фицо резко высказался о политике ЕС в отношении России

The European Conservative: Фицо обвинил Евросоюз в двойных стандартах

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Европейский союз в лицемерии и искажённых приоритетах при попытках урегулировать конфликт между Россией и Украиной, сообщает The European Conservative.
"Фицо осудил то, что назвал “безразличным” отношением Брюсселя к продолжающемуся кровопролитию. Он подчеркнул, что сотни людей погибают ежедневно, в то время как руководство ЕС занято лишь санкционными мерами", — говорится в статье.
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
В Словакии разочаровались решением Фицо по антироссийским санкциям
Вчера, 17:27
Глава словацкого правительства отметил, что европейские лидеры не стремятся к миру на Украине. Он также подверг критике амбиции Евросоюза навязывать своё мнение о том, кто может принимать участие в мирных переговорах, назвав подобные действия разрушительными для диалога.
По словам Фицо, сегодня внутриполитическая борьба в ЕС превзошла по значимости любые усилия по урегулированию конфликта.
"Евросоюз считает устранение Виктора Орбана более приоритетным, чем прекращение войны", — заявил он, охарактеризовав подобный подход как "просто абсурдный".
Ранее политик отметил, что если ЕС действительно желает мира, то должен содействовать проведению встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. По его словам, в Брюсселе предпринимают шаги, чтобы не допустить этого саммита, хотя его дата пока не определена.
Роберт Фицо
"Украина, кофе и еще раз Украина". Фицо набросился на ЕС
16 октября, 18:47
 
В миреБрюссельУКРАИНАРоберт ФицоВиктор ОрбанВладимир ПутинСЛОВАКИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала