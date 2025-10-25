https://1prime.ru/20251025/fitso-863934363.html
"Просто абсурд". Фицо резко высказался о политике ЕС в отношении России
"Просто абсурд". Фицо резко высказался о политике ЕС в отношении России - 25.10.2025, ПРАЙМ
"Просто абсурд". Фицо резко высказался о политике ЕС в отношении России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Европейский союз в лицемерии и искажённых приоритетах при попытках урегулировать конфликт между Россией и Украиной,... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T21:11+0300
2025-10-25T21:11+0300
2025-10-25T21:11+0300
в мире
брюссель
украина
роберт фицо
виктор орбан
владимир путин
словакия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_0:114:2881:1735_1920x0_80_0_0_09fb773c6c1b68d1ccf8f8c8c6eab456.jpg
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Европейский союз в лицемерии и искажённых приоритетах при попытках урегулировать конфликт между Россией и Украиной, сообщает The European Conservative."Фицо осудил то, что назвал “безразличным” отношением Брюсселя к продолжающемуся кровопролитию. Он подчеркнул, что сотни людей погибают ежедневно, в то время как руководство ЕС занято лишь санкционными мерами", — говорится в статье.Глава словацкого правительства отметил, что европейские лидеры не стремятся к миру на Украине. Он также подверг критике амбиции Евросоюза навязывать своё мнение о том, кто может принимать участие в мирных переговорах, назвав подобные действия разрушительными для диалога.По словам Фицо, сегодня внутриполитическая борьба в ЕС превзошла по значимости любые усилия по урегулированию конфликта."Евросоюз считает устранение Виктора Орбана более приоритетным, чем прекращение войны", — заявил он, охарактеризовав подобный подход как "просто абсурдный".Ранее политик отметил, что если ЕС действительно желает мира, то должен содействовать проведению встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. По его словам, в Брюсселе предпринимают шаги, чтобы не допустить этого саммита, хотя его дата пока не определена.
брюссель
украина
словакия
