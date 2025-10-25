Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин поздравил сотрудников ФТС с профессиональным праздником - 25.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251025/fts-863920936.html
Мишустин поздравил сотрудников ФТС с профессиональным праздником
Мишустин поздравил сотрудников ФТС с профессиональным праздником - 25.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин поздравил сотрудников ФТС с профессиональным праздником
Федеральная таможенная служба (ФТС) является одной из самых передовых и технологически оснащенных служб, где успешно внедряются цифровые инструменты,... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T10:03+0300
2025-10-25T10:04+0300
технологии
россия
михаил мишустин
фтс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83080/22/830802244_0:0:2821:1588_1920x0_80_0_0_725e45ad1d26f238d0fc4badc02628a9.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) является одной из самых передовых и технологически оснащенных служб, где успешно внедряются цифровые инструменты, интеллектуальные сервисы, автоматизируются ключевые процессы, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной таможенной службы с профессиональным праздником. &quot;Сегодня ФТС России является одной из самых передовых и технологически оснащенных служб. Здесь успешно внедряются цифровые инструменты, интеллектуальные сервисы, автоматизируются ключевые процессы. Применение электронного декларирования, систем анализа и управления рисками ускоряет оформление и прохождение процедур, усиливает борьбу с незаконным оборотом товаров&quot;, - говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.Премьер отметил, что работники таможенной службы укрепляют экономическую безопасность страны, содействуют расширению международных торговых связей. "Высокий уровень профессиональных компетенций, ответственность и целеустремленность позволяют вам выполнять поставленные задачи по защите национальных интересов, повышению эффективности таможенного администрирования и совершенствованию механизмов контроля", - подчеркнул глава правительства. Также Мишустин указал на приоритетное внимание формированию кадрового потенциала, подготовке высококвалифицированных специалистов. "Активно развивается наставничество, создаются условия для профессионального роста", - добавил он.
https://1prime.ru/20251024/putin--863894988.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83080/22/830802244_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_b42aa90e6d1069900515526f793f77a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, михаил мишустин, фтс россии
Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин, ФТС России
10:03 25.10.2025 (обновлено: 10:04 25.10.2025)
 
Мишустин поздравил сотрудников ФТС с профессиональным праздником

Мишустин назвал ФТС одной из самых передовых служб

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) является одной из самых передовых и технологически оснащенных служб, где успешно внедряются цифровые инструменты, интеллектуальные сервисы, автоматизируются ключевые процессы, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной таможенной службы с профессиональным праздником.

"Сегодня ФТС России является одной из самых передовых и технологически оснащенных служб. Здесь успешно внедряются цифровые инструменты, интеллектуальные сервисы, автоматизируются ключевые процессы. Применение электронного декларирования, систем анализа и управления рисками ускоряет оформление и прохождение процедур, усиливает борьбу с незаконным оборотом товаров", - говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.

Премьер отметил, что работники таможенной службы укрепляют экономическую безопасность страны, содействуют расширению международных торговых связей.
"Высокий уровень профессиональных компетенций, ответственность и целеустремленность позволяют вам выполнять поставленные задачи по защите национальных интересов, повышению эффективности таможенного администрирования и совершенствованию механизмов контроля", - подчеркнул глава правительства.
Также Мишустин указал на приоритетное внимание формированию кадрового потенциала, подготовке высококвалифицированных специалистов.
"Активно развивается наставничество, создаются условия для профессионального роста", - добавил он.
Президент Владимир Путин провел встречу с главой ФТС Валерием Пикалевым
Путин встретился с главой ФТС
Вчера, 14:55
 
ТехнологииРОССИЯМихаил МишустинФТС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала