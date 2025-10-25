https://1prime.ru/20251025/fts-863920936.html
Мишустин поздравил сотрудников ФТС с профессиональным праздником
Мишустин поздравил сотрудников ФТС с профессиональным праздником - 25.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин поздравил сотрудников ФТС с профессиональным праздником
Федеральная таможенная служба (ФТС) является одной из самых передовых и технологически оснащенных служб, где успешно внедряются цифровые инструменты,... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T10:03+0300
2025-10-25T10:03+0300
2025-10-25T10:04+0300
технологии
россия
михаил мишустин
фтс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83080/22/830802244_0:0:2821:1588_1920x0_80_0_0_725e45ad1d26f238d0fc4badc02628a9.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) является одной из самых передовых и технологически оснащенных служб, где успешно внедряются цифровые инструменты, интеллектуальные сервисы, автоматизируются ключевые процессы, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной таможенной службы с профессиональным праздником. "Сегодня ФТС России является одной из самых передовых и технологически оснащенных служб. Здесь успешно внедряются цифровые инструменты, интеллектуальные сервисы, автоматизируются ключевые процессы. Применение электронного декларирования, систем анализа и управления рисками ускоряет оформление и прохождение процедур, усиливает борьбу с незаконным оборотом товаров", - говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.Премьер отметил, что работники таможенной службы укрепляют экономическую безопасность страны, содействуют расширению международных торговых связей. "Высокий уровень профессиональных компетенций, ответственность и целеустремленность позволяют вам выполнять поставленные задачи по защите национальных интересов, повышению эффективности таможенного администрирования и совершенствованию механизмов контроля", - подчеркнул глава правительства. Также Мишустин указал на приоритетное внимание формированию кадрового потенциала, подготовке высококвалифицированных специалистов. "Активно развивается наставничество, создаются условия для профессионального роста", - добавил он.
https://1prime.ru/20251024/putin--863894988.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83080/22/830802244_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_b42aa90e6d1069900515526f793f77a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, михаил мишустин, фтс россии
Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин, ФТС России
Мишустин поздравил сотрудников ФТС с профессиональным праздником
Мишустин назвал ФТС одной из самых передовых служб
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) является одной из самых передовых и технологически оснащенных служб, где успешно внедряются цифровые инструменты, интеллектуальные сервисы, автоматизируются ключевые процессы, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин
поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной таможенной службы с профессиональным праздником.
"Сегодня ФТС России является одной из самых передовых и технологически оснащенных служб. Здесь успешно внедряются цифровые инструменты, интеллектуальные сервисы, автоматизируются ключевые процессы. Применение электронного декларирования, систем анализа и управления рисками ускоряет оформление и прохождение процедур, усиливает борьбу с незаконным оборотом товаров", - говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.
Премьер отметил, что работники таможенной службы укрепляют экономическую безопасность страны, содействуют расширению международных торговых связей.
"Высокий уровень профессиональных компетенций, ответственность и целеустремленность позволяют вам выполнять поставленные задачи по защите национальных интересов, повышению эффективности таможенного администрирования и совершенствованию механизмов контроля", - подчеркнул глава правительства.
Также Мишустин указал на приоритетное внимание формированию кадрового потенциала, подготовке высококвалифицированных специалистов.
"Активно развивается наставничество, создаются условия для профессионального роста", - добавил он.
Путин встретился с главой ФТС