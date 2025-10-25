https://1prime.ru/20251025/fts-863920936.html

Мишустин поздравил сотрудников ФТС с профессиональным праздником

технологии

россия

михаил мишустин

фтс россии

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) является одной из самых передовых и технологически оснащенных служб, где успешно внедряются цифровые инструменты, интеллектуальные сервисы, автоматизируются ключевые процессы, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной таможенной службы с профессиональным праздником. "Сегодня ФТС России является одной из самых передовых и технологически оснащенных служб. Здесь успешно внедряются цифровые инструменты, интеллектуальные сервисы, автоматизируются ключевые процессы. Применение электронного декларирования, систем анализа и управления рисками ускоряет оформление и прохождение процедур, усиливает борьбу с незаконным оборотом товаров", - говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.Премьер отметил, что работники таможенной службы укрепляют экономическую безопасность страны, содействуют расширению международных торговых связей. "Высокий уровень профессиональных компетенций, ответственность и целеустремленность позволяют вам выполнять поставленные задачи по защите национальных интересов, повышению эффективности таможенного администрирования и совершенствованию механизмов контроля", - подчеркнул глава правительства. Также Мишустин указал на приоритетное внимание формированию кадрового потенциала, подготовке высококвалифицированных специалистов. "Активно развивается наставничество, создаются условия для профессионального роста", - добавил он.

