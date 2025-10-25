"Газпром" попросил суд взыскать с Linde 218 миллионов евро убытков
Логотип компании "Газпром". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. "Газпром" в своем иске к группе Linde и соответчикам просит арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области солидарно взыскать с них около 218 миллионов евро убытков, следует из материалов дела.
"(Иск заявлен – ред.) о солидарном взыскании 218 504 463,37 евро убытков, подлежащих уплате в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату фактического платежа", – говорится в определении о принятии иска к производству, опубликованном в субботу.
Ответчиками по делу, помимо Linde GmbH, выступают международная юрфирма Pinsent Masons и немецкая компания Commercium Immobilien- und Beteiligungs-GmbH.
Ранее в картотеке арбитражных дел сообщалось, что слушания назначены на 21 января.
Согласно картотеке арбитражных дел, ряд разбирательств в арбитражном суде Петербурга, где Linde и ее структуры выступают в качестве ответчиков, связан с исками компании "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи".
"Русхимальянс" в 2021 году заключил два контракта с консорциумом Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис". По контракту от 9 сентября 2021 года стоимостью около 4,9 миллиарда евро предусматривалось строительство завода по переработке сжиженного природного газа в составе комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
По контракту от 7 июля стоимостью 5,9 миллиарда евро подрядчики должны были построить в том же месте газоперерабатывающий завод в составе того же комплекса переработки этансодержащего газа. Однако Linde прекратила исполнение своих обязательств в мае 2022 года со ссылкой на санкции Евросоюза, которыми были запрещены поставки в Россию необходимого оборудования.
Ранее в феврале-сентябре 2024 года суды по иску "Русхимальянса" взыскали со структур Linde более 692,9 миллиона евро задолженности по июльскому контракту и около 44,5 миллиарда рублей убытков.
Также арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10 ноября рассмотрит заявление структур Linde о пересмотре по новым обстоятельствам решения по иску ООО "Русхимальянс" о взыскании в его пользу более 669,7 миллиона евро и более 30,7 миллиарда рублей. Этот спор вытекает из контракта от 9 сентября 2021 года.