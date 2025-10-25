Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушков рассказал, к чему приведет антикитайская позиция Германии - 25.10.2025
Пушков рассказал, к чему приведет антикитайская позиция Германии
Антикитайская позиция Германии приведет к серьезным последствиям для ее промышленности, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Антикитайская позиция Германии приведет к серьезным последствиям для ее промышленности, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Она (антикитайская позиция Германии - ред.) приведет к серьезным последствиям для немецкой промышленности, прежде всего автомобильной, которая скоро перестанет получать необходимые микрочипы из Китая", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что Берлин получил две "оплеухи" из Китая: канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу пришлось отменить свой визит в Китай, поскольку "у главы КНР Си Цзиньпина не нашлось времени в графике для встречи с ним". Кроме того, сенатор напомнил, что и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль отменил уже намеченный визит. "Похоже, вслед за правительством Шольца правительство Мерца поставило своей задачей уничтожение немецкой промышленности. &lt;...&gt; При Шольце экономика Германии уже была подорвана отказом получать энергоносители из России. При Мерце ее "добивают" политическими конфликтами с Китаем", - констатировал парламентарий.
россия, германия, китай, берлин, алексей пушков, фридрих мерц, си цзиньпин
Экономика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ, Берлин, Алексей Пушков, Фридрих Мерц, Си Цзиньпин
10:58 25.10.2025
 
Пушков рассказал, к чему приведет антикитайская позиция Германии

Пушков: антикитайская позиция приведет к серьезным последствиям для промышленности ФРГ

Бундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Бундестаг. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Антикитайская позиция Германии приведет к серьезным последствиям для ее промышленности, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Она (антикитайская позиция Германии - ред.) приведет к серьезным последствиям для немецкой промышленности, прежде всего автомобильной, которая скоро перестанет получать необходимые микрочипы из Китая", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что Берлин получил две "оплеухи" из Китая: канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу пришлось отменить свой визит в Китай, поскольку "у главы КНР Си Цзиньпина не нашлось времени в графике для встречи с ним". Кроме того, сенатор напомнил, что и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль отменил уже намеченный визит.
"Похоже, вслед за правительством Шольца правительство Мерца поставило своей задачей уничтожение немецкой промышленности. <...> При Шольце экономика Германии уже была подорвана отказом получать энергоносители из России. При Мерце ее "добивают" политическими конфликтами с Китаем", - констатировал парламентарий.
 
