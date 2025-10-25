https://1prime.ru/20251025/granitsa-863926049.html
Литва возобновила пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией
Литва возобновила пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией - 25.10.2025, ПРАЙМ
Литва возобновила пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией
Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Литва в полдень возобновила пропуск автотранспорта через общую границу как на въезд, так и на выезд. | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T12:39+0300
2025-10-25T12:39+0300
2025-10-25T12:46+0300
белоруссия
литва
в мире
автомобильный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846222800_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_f287d1e3273b295bd3d88c04d07be99f.jpg
МИНСК, 25 окт – ПРАЙМ. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Литва в полдень возобновила пропуск автотранспорта через общую границу как на въезд, так и на выезд. В пятницу вечером литовский премьер-министр Инга Ругинене заявила, что Литва закрывает два оставшихся КПП с Белоруссией до полудня субботы из-за метеозондов. "По состоянию на 12.00 (совпадает с мск) движение возобновлено. Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд", - говорится в сообщении комитета в его Telegram-канале.В свою очередь, Государственный таможенный комитет Белоруссии также подтвердил, что литовская сторона спустя 12 часов открыла автодорожные пункты пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). "Ничем не обоснованные бездумные решения литовских властей, без всяких уведомлений и предупреждений, - беспрецендентные, их невозможно оправдать никакими причинами", - подчеркивается в комментарии ведомства в его Telegram-канале.В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").Литва в ночь с 21 на 22 октября также без предварительного уведомления временно прекращала оформление следующего в обоих направлениях через границу транспорта в этих международных автодорожных пунктах пропуска на границе с Белоруссией, обосновав решение массовым проникновением в воздушное пространство метеорологических зондов с контрабандой.
белоруссия
литва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846222800_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_5033bfceb9594b4dcbd95f6e3dbfe7d6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, литва, в мире, автомобильный транспорт
БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, В мире, автомобильный транспорт
Литва возобновила пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией
Госпогранкомитет Белоруссии: Литва возобновила пропуска автотранспорта через границу
МИНСК, 25 окт – ПРАЙМ. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Литва в полдень возобновила пропуск автотранспорта через общую границу как на въезд, так и на выезд.
В пятницу вечером литовский премьер-министр Инга Ругинене заявила, что Литва
закрывает два оставшихся КПП с Белоруссией
до полудня субботы из-за метеозондов.
"По состоянию на 12.00 (совпадает с мск) движение возобновлено. Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд", - говорится в сообщении комитета в его Telegram-канале.
В свою очередь, Государственный таможенный комитет Белоруссии также подтвердил, что литовская сторона спустя 12 часов открыла автодорожные пункты пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). "Ничем не обоснованные бездумные решения литовских властей, без всяких уведомлений и предупреждений, - беспрецендентные, их невозможно оправдать никакими причинами", - подчеркивается в комментарии ведомства в его Telegram-канале.
В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").
Литва в ночь с 21 на 22 октября также без предварительного уведомления временно прекращала оформление следующего в обоих направлениях через границу транспорта в этих международных автодорожных пунктах пропуска на границе с Белоруссией, обосновав решение массовым проникновением в воздушное пространство метеорологических зондов с контрабандой.