Литва возобновила пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Литва в полдень возобновила пропуск автотранспорта через общую границу как на въезд, так и на выезд. | 25.10.2025

МИНСК, 25 окт – ПРАЙМ. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Литва в полдень возобновила пропуск автотранспорта через общую границу как на въезд, так и на выезд. В пятницу вечером литовский премьер-министр Инга Ругинене заявила, что Литва закрывает два оставшихся КПП с Белоруссией до полудня субботы из-за метеозондов. "По состоянию на 12.00 (совпадает с мск) движение возобновлено. Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд", - говорится в сообщении комитета в его Telegram-канале.В свою очередь, Государственный таможенный комитет Белоруссии также подтвердил, что литовская сторона спустя 12 часов открыла автодорожные пункты пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). "Ничем не обоснованные бездумные решения литовских властей, без всяких уведомлений и предупреждений, - беспрецендентные, их невозможно оправдать никакими причинами", - подчеркивается в комментарии ведомства в его Telegram-канале.В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").Литва в ночь с 21 на 22 октября также без предварительного уведомления временно прекращала оформление следующего в обоих направлениях через границу транспорта в этих международных автодорожных пунктах пропуска на границе с Белоруссией, обосновав решение массовым проникновением в воздушное пространство метеорологических зондов с контрабандой.

