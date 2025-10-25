Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ пояснили, что произошло в отношениях России и Индии из-за угроз Трампа - 25.10.2025
СМИ пояснили, что произошло в отношениях России и Индии из-за угроз Трампа
СМИ пояснили, что произошло в отношениях России и Индии из-за угроз Трампа - 25.10.2025
СМИ пояснили, что произошло в отношениях России и Индии из-за угроз Трампа
Введение новых пошлин президентом США Дональдом Трампом и усиливающееся давление на Индию способствовали еще большему сближению Москвы и Нью-Дели. Об этом... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T07:40+0300
2025-10-25T07:40+0300
мировая экономика
россия
индия
сша
москва
дональд трамп
нарендра моди
скотт бессент
the times
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/95/842339550_0:155:2400:1505_1920x0_80_0_0_19d85979bfa14e48ea5110c16ebc79b6.jpg
МОСКВА, 25 октября — ПРАЙМ. Введение новых пошлин президентом США Дональдом Трампом и усиливающееся давление на Индию способствовали еще большему сближению Москвы и Нью-Дели. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на мнения экспертов. "Теперь, после объявления президента Трампа о введении 50-процентных пошлин, пророссийское лобби в Индии набирает силу", — говорится в материале. Как объясняет профессор Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру Раджан Кумар, угрозы со стороны Трампа только усиливают пророссийские настроения в Индии. "Дефицит доверия в настоящее время является серьезной проблемой между Индией и Соединенными Штатами. Это укрепило позиции России в отношениях с Индией", — уточнил он. По его мнению, пока Дональд Трамп занимает пост президента, вернуть доверие к США будет сложно. Вчера министр торговли Индии Пиюш Гоял подчеркнул, что страна не собирается поддаваться на давление США в вопросах торговых отношений. В четверг Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал прекратить закупки нефти из России. Ранее глава Министерства финансов США Скотт Бессент говорил о надежде на увеличение покупок Индией американской нефти в ущерб российской. Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия высоко оценила решение Индии не поддаваться давлению США, оставаясь верной принципам свободной торговли.
индия
сша
москва
мировая экономика, россия, индия, сша, москва, дональд трамп, нарендра моди, скотт бессент, the times, мид
Мировая экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Скотт Бессент, The Times, МИД
СМИ пояснили, что произошло в отношениях России и Индии из-за угроз Трампа

Times: новые пошлины Трампа помогли укрепить отношения России и Индии

© Фото : Unsplash/Aniyora JИндия, флаг
Индия, флаг - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Индия, флаг. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Aniyora J
МОСКВА, 25 октября — ПРАЙМ. Введение новых пошлин президентом США Дональдом Трампом и усиливающееся давление на Индию способствовали еще большему сближению Москвы и Нью-Дели. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на мнения экспертов.
"Теперь, после объявления президента Трампа о введении 50-процентных пошлин, пророссийское лобби в Индии набирает силу", — говорится в материале.
Как объясняет профессор Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру Раджан Кумар, угрозы со стороны Трампа только усиливают пророссийские настроения в Индии.
"Дефицит доверия в настоящее время является серьезной проблемой между Индией и Соединенными Штатами. Это укрепило позиции России в отношениях с Индией", — уточнил он.
По его мнению, пока Дональд Трамп занимает пост президента, вернуть доверие к США будет сложно.
Вчера министр торговли Индии Пиюш Гоял подчеркнул, что страна не собирается поддаваться на давление США в вопросах торговых отношений.
В четверг Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал прекратить закупки нефти из России. Ранее глава Министерства финансов США Скотт Бессент говорил о надежде на увеличение покупок Индией американской нефти в ущерб российской.
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия высоко оценила решение Индии не поддаваться давлению США, оставаясь верной принципам свободной торговли.
Мировая экономикаРОССИЯИНДИЯСШАМОСКВАДональд ТрампНарендра МодиСкотт БессентThe TimesМИД
 
 
