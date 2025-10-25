https://1prime.ru/20251025/indiya-863916456.html

СМИ пояснили, что произошло в отношениях России и Индии из-за угроз Трампа

СМИ пояснили, что произошло в отношениях России и Индии из-за угроз Трампа - 25.10.2025, ПРАЙМ

СМИ пояснили, что произошло в отношениях России и Индии из-за угроз Трампа

Введение новых пошлин президентом США Дональдом Трампом и усиливающееся давление на Индию способствовали еще большему сближению Москвы и Нью-Дели. Об этом... | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T07:40+0300

2025-10-25T07:40+0300

2025-10-25T07:40+0300

мировая экономика

россия

индия

сша

москва

дональд трамп

нарендра моди

скотт бессент

the times

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84233/95/842339550_0:155:2400:1505_1920x0_80_0_0_19d85979bfa14e48ea5110c16ebc79b6.jpg

МОСКВА, 25 октября — ПРАЙМ. Введение новых пошлин президентом США Дональдом Трампом и усиливающееся давление на Индию способствовали еще большему сближению Москвы и Нью-Дели. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на мнения экспертов. "Теперь, после объявления президента Трампа о введении 50-процентных пошлин, пророссийское лобби в Индии набирает силу", — говорится в материале. Как объясняет профессор Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру Раджан Кумар, угрозы со стороны Трампа только усиливают пророссийские настроения в Индии. "Дефицит доверия в настоящее время является серьезной проблемой между Индией и Соединенными Штатами. Это укрепило позиции России в отношениях с Индией", — уточнил он. По его мнению, пока Дональд Трамп занимает пост президента, вернуть доверие к США будет сложно. Вчера министр торговли Индии Пиюш Гоял подчеркнул, что страна не собирается поддаваться на давление США в вопросах торговых отношений. В четверг Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал прекратить закупки нефти из России. Ранее глава Министерства финансов США Скотт Бессент говорил о надежде на увеличение покупок Индией американской нефти в ущерб российской. Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия высоко оценила решение Индии не поддаваться давлению США, оставаясь верной принципам свободной торговли.

https://1prime.ru/20251024/indiya-863901751.html

https://1prime.ru/20251023/ssha-863862518.html

https://1prime.ru/20251022/indiya-863796660.html

индия

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, индия, сша, москва, дональд трамп, нарендра моди, скотт бессент, the times, мид