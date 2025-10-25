https://1prime.ru/20251025/indiya-863916456.html
СМИ пояснили, что произошло в отношениях России и Индии из-за угроз Трампа
СМИ пояснили, что произошло в отношениях России и Индии из-за угроз Трампа
МОСКВА, 25 октября — ПРАЙМ. Введение новых пошлин президентом США Дональдом Трампом и усиливающееся давление на Индию способствовали еще большему сближению Москвы и Нью-Дели. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на мнения экспертов. "Теперь, после объявления президента Трампа о введении 50-процентных пошлин, пророссийское лобби в Индии набирает силу", — говорится в материале. Как объясняет профессор Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру Раджан Кумар, угрозы со стороны Трампа только усиливают пророссийские настроения в Индии. "Дефицит доверия в настоящее время является серьезной проблемой между Индией и Соединенными Штатами. Это укрепило позиции России в отношениях с Индией", — уточнил он. По его мнению, пока Дональд Трамп занимает пост президента, вернуть доверие к США будет сложно. Вчера министр торговли Индии Пиюш Гоял подчеркнул, что страна не собирается поддаваться на давление США в вопросах торговых отношений. В четверг Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал прекратить закупки нефти из России. Ранее глава Министерства финансов США Скотт Бессент говорил о надежде на увеличение покупок Индией американской нефти в ущерб российской. Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия высоко оценила решение Индии не поддаваться давлению США, оставаясь верной принципам свободной торговли.
