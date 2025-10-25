https://1prime.ru/20251025/kartofel-863922786.html

Брянский губернатор рассказал о ситуации с урожаем картофеля

Брянский губернатор рассказал о ситуации с урожаем картофеля - 25.10.2025, ПРАЙМ

Брянский губернатор рассказал о ситуации с урожаем картофеля

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью РИА Новости заявил, что промышленное производство картофеля в регионе увеличится до 1,5 миллиона тонн в | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T10:31+0300

2025-10-25T10:31+0300

2025-10-25T10:31+0300

экономика

промышленность

сельское хозяйство

минсельхоз

брянская область

картофель

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75423/34/754233417_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_42bebec6ef383f986d30ca839c592dc3.jpg

МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью РИА Новости заявил, что промышленное производство картофеля в регионе увеличится до 1,5 миллиона тонн в этом году. "В прошлом году весенние заморозки и аномально засушливая осень, в связи с которой в АПК Брянской области был введен режим чрезвычайной ситуации, не позволили в полной мере получить тот урожай картофеля, на который изначально рассчитывали сельхозтоваропроизводители. Это отразилось и на его стоимости для потребителей. Этой весной цена картофеля урожая 2024 года была выше показателей предыдущего года. В этом году ситуация складывается благоприятно, по прогнозу промышленное производство картофеля увеличится и достигнет порядка 1,5 млн тонн. Сейчас отпускная цена 15-20 рублей", - сказал Богомаз. По его словам, в этом году урожай в Брянской области будет выше, чем в прошлом, например, производство зерна составит 1,9 миллиона тонн, вместе с масличными – 2,4 миллиона тонн. В начале октября РИА Новости сообщало, что стоимость картошки опустилась ниже 40 рублей впервые с мая 2024 года. Цены на картофель снижаются уже четвертый месяц подряд. Это, вероятно, связано с ожиданиями лучшего урожая, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на начало октября, новый урожай картофеля уже преодолел отметку в 5,7 миллиона тонн — это на 800 тысяч тонн больше, чем за тот же период в прошлом году.

https://1prime.ru/20250923/kartofel-862654544.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, сельское хозяйство, минсельхоз, брянская область, картофель