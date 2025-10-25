Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сальдо пообещал восстановить судостроительные заводы в Херсоне - 25.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251025/kherson-863921904.html
Сальдо пообещал восстановить судостроительные заводы в Херсоне
Сальдо пообещал восстановить судостроительные заводы в Херсоне - 25.10.2025, ПРАЙМ
Сальдо пообещал восстановить судостроительные заводы в Херсоне
Судостроительные и судоремонтные заводы в Херсоне будут восстановлены после его освобождения, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T10:17+0300
2025-10-25T10:17+0300
экономика
бизнес
промышленность
херсонская область
херсон
черное море
владимир сальдо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863917703_0:59:955:596_1920x0_80_0_0_7dbd6daabe929d35b2969b46c0aacb3e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Судостроительные и судоремонтные заводы в Херсоне будут восстановлены после его освобождения, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Международного рыбопромышленного форума. "Там крупнейшие судостроительные и судоремонтные предприятия, которые строили и ремонтировали гражданские суда… Херсон был чисто для гражданского судостроения. Судоремонтные и судостроительные предприятия там для этой цели создавались после Великой Отечественной войны. И, конечно же, учитывая определенное развитие критических составляющих в мировом судостроении, эти заводы очень нужны для того, чтобы российское судостроение было еще крепче, чем оно есть. Суда гражданского назначения, промышленного назначения очень нужны. Заводы будут восстановлены и запущены в работу", - сказал он. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://1prime.ru/20251025/ryba-863917888.html
херсонская область
херсон
черное море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863917703_41:0:914:655_1920x0_80_0_0_31cf499c63e4ffe4963f662e9aaca0bc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, херсонская область, херсон, черное море, владимир сальдо
Экономика, Бизнес, Промышленность, Херсонская область, Херсон, Черное море, Владимир Сальдо
10:17 25.10.2025
 
Сальдо пообещал восстановить судостроительные заводы в Херсоне

Сальдо: судостроительные и судоремонтные заводы в Херсоне восстановят после освобождения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПорт в Херсоне
Порт в Херсоне - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Порт в Херсоне. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Судостроительные и судоремонтные заводы в Херсоне будут восстановлены после его освобождения, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Международного рыбопромышленного форума.
"Там крупнейшие судостроительные и судоремонтные предприятия, которые строили и ремонтировали гражданские суда… Херсон был чисто для гражданского судостроения. Судоремонтные и судостроительные предприятия там для этой цели создавались после Великой Отечественной войны. И, конечно же, учитывая определенное развитие критических составляющих в мировом судостроении, эти заводы очень нужны для того, чтобы российское судостроение было еще крепче, чем оно есть. Суда гражданского назначения, промышленного назначения очень нужны. Заводы будут восстановлены и запущены в работу", - сказал он.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Улов рыбы на траулере - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Херсонская область готовится восстанавливать рыбохозяйственный комплекс
08:23
 
ЭкономикаБизнесПромышленностьХерсонская областьХерсонЧерное мореВладимир Сальдо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала