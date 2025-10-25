https://1prime.ru/20251025/kherson-863921904.html
Сальдо пообещал восстановить судостроительные заводы в Херсоне
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Судостроительные и судоремонтные заводы в Херсоне будут восстановлены после его освобождения, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Международного рыбопромышленного форума. "Там крупнейшие судостроительные и судоремонтные предприятия, которые строили и ремонтировали гражданские суда… Херсон был чисто для гражданского судостроения. Судоремонтные и судостроительные предприятия там для этой цели создавались после Великой Отечественной войны. И, конечно же, учитывая определенное развитие критических составляющих в мировом судостроении, эти заводы очень нужны для того, чтобы российское судостроение было еще крепче, чем оно есть. Суда гражданского назначения, промышленного назначения очень нужны. Заводы будут восстановлены и запущены в работу", - сказал он. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
