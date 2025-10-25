https://1prime.ru/20251025/kherson-863921904.html

Сальдо пообещал восстановить судостроительные заводы в Херсоне

Сальдо пообещал восстановить судостроительные заводы в Херсоне - 25.10.2025, ПРАЙМ

Сальдо пообещал восстановить судостроительные заводы в Херсоне

Судостроительные и судоремонтные заводы в Херсоне будут восстановлены после его освобождения, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо... | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T10:17+0300

2025-10-25T10:17+0300

2025-10-25T10:17+0300

экономика

бизнес

промышленность

херсонская область

херсон

черное море

владимир сальдо

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863917703_0:59:955:596_1920x0_80_0_0_7dbd6daabe929d35b2969b46c0aacb3e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Судостроительные и судоремонтные заводы в Херсоне будут восстановлены после его освобождения, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Международного рыбопромышленного форума. "Там крупнейшие судостроительные и судоремонтные предприятия, которые строили и ремонтировали гражданские суда… Херсон был чисто для гражданского судостроения. Судоремонтные и судостроительные предприятия там для этой цели создавались после Великой Отечественной войны. И, конечно же, учитывая определенное развитие критических составляющих в мировом судостроении, эти заводы очень нужны для того, чтобы российское судостроение было еще крепче, чем оно есть. Суда гражданского назначения, промышленного назначения очень нужны. Заводы будут восстановлены и запущены в работу", - сказал он. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://1prime.ru/20251025/ryba-863917888.html

херсонская область

херсон

черное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, херсонская область, херсон, черное море, владимир сальдо