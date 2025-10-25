Титов рассказал о росте в Китае интереса к российским товарам
ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт - ПРАЙМ. В Китае растет интерес к потребительским товарами из России, заявил сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
"Хотя сырьевые товары по-прежнему составляют значительную часть (российского экспорта в Китай - ред.), мы наблюдаем стремительный рост интереса Китая к российским товарам потребительского спроса, в частности, к российской пищевой продукции", - сказал Титов, выступая в Шэньяне на Третьем Российско-Китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества.
Он отметил, что за последние 10 лет Россия поднялась с 13-го на 8-е место среди поставщиков продукции агропромышленного комплекса в Китай, объем поставок в денежном выражении увеличился более чем в пять раз.
По словам Титова, среди российской продукции особенно востребованы в Китае такие категории товаров, как молочные продукты, яйца, рыба, морепродукты, мясная продукция, кондитерские изделия.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
При этом товарооборот КНР и РФ по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 163,621 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные ранее данные главного таможенного управления Китая.