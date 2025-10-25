Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Титов рассказал о росте в Китае интереса к российским товарам - 25.10.2025
Титов рассказал о росте в Китае интереса к российским товарам
В Китае растет интерес к потребительским товарами из России, заявил сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт - ПРАЙМ. В Китае растет интерес к потребительским товарами из России, заявил сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Хотя сырьевые товары по-прежнему составляют значительную часть (российского экспорта в Китай - ред.), мы наблюдаем стремительный рост интереса Китая к российским товарам потребительского спроса, в частности, к российской пищевой продукции", - сказал Титов, выступая в Шэньяне на Третьем Российско-Китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества. Он отметил, что за последние 10 лет Россия поднялась с 13-го на 8-е место среди поставщиков продукции агропромышленного комплекса в Китай, объем поставок в денежном выражении увеличился более чем в пять раз. По словам Титова, среди российской продукции особенно востребованы в Китае такие категории товаров, как молочные продукты, яйца, рыба, морепродукты, мясная продукция, кондитерские изделия. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. При этом товарооборот КНР и РФ по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 163,621 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные ранее данные главного таможенного управления Китая.
россия, мировая экономика, китай, рф, борис титов
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, РФ, Борис Титов
16:02 25.10.2025
 
Титов рассказал о росте в Китае интереса к российским товарам

Титов заявил о росте в Китае интереса к российским потребительским товарам

ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт - ПРАЙМ. В Китае растет интерес к потребительским товарами из России, заявил сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
"Хотя сырьевые товары по-прежнему составляют значительную часть (российского экспорта в Китай - ред.), мы наблюдаем стремительный рост интереса Китая к российским товарам потребительского спроса, в частности, к российской пищевой продукции", - сказал Титов, выступая в Шэньяне на Третьем Российско-Китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества.
Он отметил, что за последние 10 лет Россия поднялась с 13-го на 8-е место среди поставщиков продукции агропромышленного комплекса в Китай, объем поставок в денежном выражении увеличился более чем в пять раз.
По словам Титова, среди российской продукции особенно востребованы в Китае такие категории товаров, как молочные продукты, яйца, рыба, морепродукты, мясная продукция, кондитерские изделия.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
При этом товарооборот КНР и РФ по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 163,621 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные ранее данные главного таможенного управления Китая.
Китай призвал третьи страны не вмешиваться в отношения КНР и России
23 октября, 22:52
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙРФБорис Титов
 
 
