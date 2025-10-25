Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В конгрессе США сделали новое заявление о войне с Россией - 25.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251025/kongress-863930726.html
В конгрессе США сделали новое заявление о войне с Россией
В конгрессе США сделали новое заявление о войне с Россией - 25.10.2025, ПРАЙМ
В конгрессе США сделали новое заявление о войне с Россией
США должны вести диалог о мире и торговле с Россией, а не провоцировать войну с ней, считает член палаты представителей США от Республиканской партии Анна... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T16:15+0300
2025-10-25T16:15+0300
сша
конгресс сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0e/862270461_0:0:2201:1239_1920x0_80_0_0_4fcba2fc95f91e9992d7fdaac79dce10.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. США должны вести диалог о мире и торговле с Россией, а не провоцировать войну с ней, считает член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна в соцсети X."Америке следует использовать торговые возможности и стремиться к миру, а не отстаивать неоконсервативную программу войны с Россией. Зачем нам отталкивать сверхдержаву, когда мы могли бы вести открытый диалог о мире и вести торговые переговоры, которые принесли бы пользу всем американцам?" — говорится в публикации.В октябре спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял, что многие компании в США ждут политический сигнал о начале сотрудничества с Россией. Накануне Дмитриев прибыл в США для переговоров с американской администрацией, он собирается донести до американских коллег причину затянувшихся переговоров с Украиной. Как рассказал глава РФПИ журналистам, ожидается несколько встреч.
https://1prime.ru/20251025/filippo-863923057.html
https://1prime.ru/20251025/starmer-863919098.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0e/862270461_0:0:2201:1651_1920x0_80_0_0_b9d2574c13bca6688322909540087946.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, конгресс сша, россия
США, Конгресс США, РОССИЯ
16:15 25.10.2025
 
В конгрессе США сделали новое заявление о войне с Россией

Конгрессвуман Луна: США нужно вести диалог о мире и торговле с Россией

© РИА Новости . Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. США должны вести диалог о мире и торговле с Россией, а не провоцировать войну с ней, считает член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна в соцсети X.

"Америке следует использовать торговые возможности и стремиться к миру, а не отстаивать неоконсервативную программу войны с Россией. Зачем нам отталкивать сверхдержаву, когда мы могли бы вести открытый диалог о мире и вести торговые переговоры, которые принесли бы пользу всем американцам?" — говорится в публикации.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
"Чудовищный скандал". Макрона поставили на место после слов об Украине
10:47
В октябре спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял, что многие компании в США ждут политический сигнал о начале сотрудничества с Россией.

Накануне Дмитриев прибыл в США для переговоров с американской администрацией, он собирается донести до американских коллег причину затянувшихся переговоров с Украиной. Как рассказал глава РФПИ журналистам, ожидается несколько встреч.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Заявление Стармера об Украине вызвало тревогу в Финляндии
08:54
 
СШАКонгресс СШАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала