https://1prime.ru/20251025/konventsiya-863923496.html

Путин прокомментировал подписание конвенции ООН против киберпреступности

Путин прокомментировал подписание конвенции ООН против киберпреступности - 25.10.2025, ПРАЙМ

Путин прокомментировал подписание конвенции ООН против киберпреступности

Подписание конвенции ООН против киберпреступности является историческим событием, которое стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира... | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T11:22+0300

2025-10-25T11:22+0300

2025-10-25T11:22+0300

россия

рф

владимир путин

оон

технологии

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg

ХАНОЙ, 25 окт - ПРАЙМ. Подписание конвенции ООН против киберпреступности является историческим событием, которое стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира инициативы, выдвинутой Россией, отметил президент России Владимир Путин в приветствии участникам церемонии подписания. "Уважаемые дамы и господа! Сердечно приветствую вас по случаю подписания конвенции ООН против киберпреступности. Это без преувеличения историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира выдвинутой Россией в 2019 году инициативы по разработке универсального международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях" - отметил Путин, приветствие которого зачитал в Ханое генпрокурор РФ Александр Гуцан. В приветствии президента подчеркивается, что, несмотря на непростую международную обстановку, дипломаты и представители правоохранительных органов государств–членов ООН смогли объединить усилия, чтобы подготовить и согласовать "проект этого важнейшего документа". В субботу в Ханое состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генеральной прокуратурой России при координирующей роли МИД РФ и принятой Организацией объединенных наций в декабре 2024 года. Документ уже подписали 65 государств.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин, оон, технологии, в мире