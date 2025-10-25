Путин прокомментировал подписание конвенции ООН против киберпреступности

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-25T11:22+0300
2025-10-25T11:22+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
ХАНОЙ, 25 окт - ПРАЙМ. Подписание конвенции ООН против киберпреступности является историческим событием, которое стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира инициативы, выдвинутой Россией, отметил президент России Владимир Путин в приветствии участникам церемонии подписания. "Уважаемые дамы и господа! Сердечно приветствую вас по случаю подписания конвенции ООН против киберпреступности. Это без преувеличения историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира выдвинутой Россией в 2019 году инициативы по разработке универсального международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях" - отметил Путин, приветствие которого зачитал в Ханое генпрокурор РФ Александр Гуцан. В приветствии президента подчеркивается, что, несмотря на непростую международную обстановку, дипломаты и представители правоохранительных органов государств–членов ООН смогли объединить усилия, чтобы подготовить и согласовать "проект этого важнейшего документа". В субботу в Ханое состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генеральной прокуратурой России при координирующей роли МИД РФ и принятой Организацией объединенных наций в декабре 2024 года. Документ уже подписали 65 государств.
11:22 25.10.2025
 
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
ХАНОЙ, 25 окт - ПРАЙМ. Подписание конвенции ООН против киберпреступности является историческим событием, которое стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира инициативы, выдвинутой Россией, отметил президент России Владимир Путин в приветствии участникам церемонии подписания.
"Уважаемые дамы и господа! Сердечно приветствую вас по случаю подписания конвенции ООН против киберпреступности. Это без преувеличения историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира выдвинутой Россией в 2019 году инициативы по разработке универсального международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях" - отметил Путин, приветствие которого зачитал в Ханое генпрокурор РФ Александр Гуцан.
В приветствии президента подчеркивается, что, несмотря на непростую международную обстановку, дипломаты и представители правоохранительных органов государств–членов ООН смогли объединить усилия, чтобы подготовить и согласовать "проект этого важнейшего документа".
В субботу в Ханое состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генеральной прокуратурой России при координирующей роли МИД РФ и принятой Организацией объединенных наций в декабре 2024 года. Документ уже подписали 65 государств.
 
