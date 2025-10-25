https://1prime.ru/20251025/kuba-863927208.html

В посольстве Кубы оценили открытие прямых рейсов между Москвой и Ольгином

МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ, Олег Краев. Прямые рейсы между Москвой и Ольгином позволят увеличить число пунктов въезда путешественников на Кубу, заявила РИА Новости советник по вопросам туризма посольства Кубы в Москве Кристина Леон Изнага. Ранее посольство России в Гаване сообщило, что с 29 октября возобновляются прямые рейсы между Москвой и кубинским городом Ольгин, организуемые совместно авиакомпанией Nordwind и туроператором Pegas Touristik. "Это событие приведет к диверсификации пунктов въезда на кубинскую территорию", - заявила собеседница агентства. По ее мнению, важность этого события заключается в том, что в последние годы поток путешественников, направляющихся на Кубу, сконцентрировался в воздушных гаванях Гаваны, Варадеро и Кайо-Коко. При этом дипломат напомнила, что рейсы по маршруту Москва-Ольгин уже осуществлялись с 2017 года, но были прерваны из-за пандемии COVID-19. Леон Изнага рассказала, что Ольгин, расположенный в восточной части острова, привлекателен не только для любителей пляжного отдыха, но и интересен своей разнообразной природой, музеями и гастрономией. Дипломат также сообщила, что кубинская сторона ведет переговоры с российскими авиакомпаниями для дальнейшего увеличения числа рейсов между РФ и Кубой. "Переговоры с российскими авиакомпаниями продолжаются. Их основной целью является увеличение количества авиарейсов, диверсификация пунктов прибытия на Кубу и вылета из России. Все это будет способствовать увеличению числа российских туристов", - поделилась представительница кубинской дипмиссии. При этом Леон Изнага отметила, что Россия входит в тройку стран-лидеров по числу туристов, посещающих Кубу.

