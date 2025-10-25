Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мадуро экстренно обратился к Трампу с призывом - 25.10.2025
Мадуро экстренно обратился к Трампу с призывом
Мадуро экстренно обратился к Трампу с призывом - 25.10.2025, ПРАЙМ
Мадуро экстренно обратился к Трампу с призывом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой воздержаться от вооруженного нападения на его страну. | 25.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой воздержаться от вооруженного нападения на его страну. "Нет войне, нет войне. Только мир, только мир — навсегда, навсегда. Никакой безумной войны. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста", — произнес он на английском языке.Вчера телеканал CNN, ссылаясь на американских официальных лиц, сообщил, что Белый дом рассматривает возможность нанесения ударов по объектам, связанным с производством кокаина в Венесуэле. Однако было отмечено, что решения по этому вопросу пока не принято. Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил журналистам данные, опубликованные газетой New York Times, которые гласили, что Белый дом позволил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле для дестабилизации режима Николаса Мадуро. Венесуэльское правительство осудило заявление американского президента, назвав его слова "тяжелейшим нарушением международного права". В сентябре Вашингтон начал использовать свои вооруженные силы для уничтожения неподалеку от береговой линии Венесуэлы катеров, на которых предположительно перевозились наркотики. Канал NBC сообщил, что военные США разрабатывают возможности для нанесения ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы; вероятно, такие удары могут начаться в ближайшие недели. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа объявила, что Трамп готов использовать "все элементы американской силы" в борьбе с наркотрафиком, не исключая вероятность проведения военной операции в Венесуэле. Это заявление прозвучало после того, как к берегам Боливарианской Республики были отправлены военные корабли США, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти меры определили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и расценили как нарушение международных соглашений о демилитаризации и безъядерном статусе Карибского региона.
04:23 25.10.2025
 
Мадуро экстренно обратился к Трампу с призывом

Мадуро на английском языке обратился к Трампу с просьбой не нападать на Венесуэлу

МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой воздержаться от вооруженного нападения на его страну.
"Нет войне, нет войне. Только мир, только мир — навсегда, навсегда. Никакой безумной войны. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста", — произнес он на английском языке.
Вчера телеканал CNN, ссылаясь на американских официальных лиц, сообщил, что Белый дом рассматривает возможность нанесения ударов по объектам, связанным с производством кокаина в Венесуэле. Однако было отмечено, что решения по этому вопросу пока не принято.
Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил журналистам данные, опубликованные газетой New York Times, которые гласили, что Белый дом позволил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле для дестабилизации режима Николаса Мадуро. Венесуэльское правительство осудило заявление американского президента, назвав его слова "тяжелейшим нарушением международного права".
В сентябре Вашингтон начал использовать свои вооруженные силы для уничтожения неподалеку от береговой линии Венесуэлы катеров, на которых предположительно перевозились наркотики. Канал NBC сообщил, что военные США разрабатывают возможности для нанесения ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы; вероятно, такие удары могут начаться в ближайшие недели.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа объявила, что Трамп готов использовать "все элементы американской силы" в борьбе с наркотрафиком, не исключая вероятность проведения военной операции в Венесуэле. Это заявление прозвучало после того, как к берегам Боливарианской Республики были отправлены военные корабли США, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти меры определили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и расценили как нарушение международных соглашений о демилитаризации и безъядерном статусе Карибского региона.
 
Заголовок открываемого материала