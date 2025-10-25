Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Херсонской области мина ВСУ пробила крышу в школе - 25.10.2025
В Херсонской области мина ВСУ пробила крышу в школе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – ПРАЙМ. ВСУ обстреляли Каховку в Херсонской области, мина пробила крышу городской школы, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. "Каховка. Школа. Спортивный зал. Мина пробила крышу. Не разорвалась", - написал Филипчук в своем Telegram-канале. По его словам, на место вызвали саперов. "Сейчас опасности нет", - подчеркнул глава округа. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
15:51 25.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – ПРАЙМ. ВСУ обстреляли Каховку в Херсонской области, мина пробила крышу городской школы, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Каховка. Школа. Спортивный зал. Мина пробила крышу. Не разорвалась", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
По его словам, на место вызвали саперов.
"Сейчас опасности нет", - подчеркнул глава округа.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
 
Происшествия Херсонская область ВСУ
 
 
Заголовок открываемого материала