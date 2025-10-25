https://1prime.ru/20251025/mina-863929669.html
В Херсонской области мина ВСУ пробила крышу в школе
В Херсонской области мина ВСУ пробила крышу в школе - 25.10.2025, ПРАЙМ
В Херсонской области мина ВСУ пробила крышу в школе
ВСУ обстреляли Каховку в Херсонской области, мина пробила крышу городской школы, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T15:51+0300
2025-10-25T15:51+0300
2025-10-25T15:51+0300
происшествия
херсонская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/852986028_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_c45b8586526d5a8362b8f94810dd1292.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – ПРАЙМ. ВСУ обстреляли Каховку в Херсонской области, мина пробила крышу городской школы, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. "Каховка. Школа. Спортивный зал. Мина пробила крышу. Не разорвалась", - написал Филипчук в своем Telegram-канале. По его словам, на место вызвали саперов. "Сейчас опасности нет", - подчеркнул глава округа. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
херсонская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/852986028_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c7b27b78497c451aabb7b60f138bfd3a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, всу
Происшествия, Херсонская область, ВСУ
В Херсонской области мина ВСУ пробила крышу в школе
Филипчук: в Каховке мина ВСУ пробила крышу в школьном спортзале
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – ПРАЙМ. ВСУ обстреляли Каховку в Херсонской области, мина пробила крышу городской школы, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Каховка. Школа. Спортивный зал. Мина пробила крышу. Не разорвалась", - написал Филипчук в своем Telegram-канале
.
По его словам, на место вызвали саперов.
"Сейчас опасности нет", - подчеркнул глава округа.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.