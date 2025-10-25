В Херсонской области мина ВСУ пробила крышу в школе

https://1prime.ru/20251025/mina-863929669.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – ПРАЙМ. ВСУ обстреляли Каховку в Херсонской области, мина пробила крышу городской школы, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. "Каховка. Школа. Спортивный зал. Мина пробила крышу. Не разорвалась", - написал Филипчук в своем Telegram-канале. По его словам, на место вызвали саперов. "Сейчас опасности нет", - подчеркнул глава округа. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

