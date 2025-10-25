Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Съезд "Справедливой России" избрал Миронова председателем партии - 25.10.2025
Съезд "Справедливой России" избрал Миронова председателем партии
Съезд "Справедливой России" избрал Миронова председателем партии - 25.10.2025, ПРАЙМ
Съезд "Справедливой России" избрал Миронова председателем партии
Съезд партии "Справедливая Россия" избрал Сергея Миронова председателем партии, передает корреспондент РИА Новости. | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T17:04+0300
2025-10-25T17:04+0300
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Съезд партии "Справедливая Россия" избрал Сергея Миронова председателем партии, передает корреспондент РИА Новости. Решение было принято единогласно. "За" проголосовало 190 делегатов съезда.
россия, общество
РОССИЯ, Общество
17:04 25.10.2025
 
Съезд "Справедливой России" избрал Миронова председателем партии

Съезд партии "Справедливая Россия" избрал Миронова председателем

© РИА Новости
Сергей Миронов - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Сергей Миронов. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Съезд партии "Справедливая Россия" избрал Сергея Миронова председателем партии, передает корреспондент РИА Новости.
Решение было принято единогласно. "За" проголосовало 190 делегатов съезда.
