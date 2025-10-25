https://1prime.ru/20251025/mironov-863931584.html
Съезд "Справедливой России" избрал Миронова председателем партии
Съезд "Справедливой России" избрал Миронова председателем партии
2025-10-25T17:04+0300
россия
общество
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Съезд партии "Справедливая Россия" избрал Сергея Миронова председателем партии, передает корреспондент РИА Новости. Решение было принято единогласно. "За" проголосовало 190 делегатов съезда.
