На Мосбирже рассказали о снижении доли физлиц на рынке акций
экономика
рынок
акции
мосбиржа
торги
биржевые торги
россия
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Доля физических лиц на рынке акций Московской биржи снизилась ниже 70%, рассказал управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Мосбиржи Борис Блохин. "На протяжении последних двух месяцев доля физических лиц в торгах на рынке акций снизилась ниже 70%. То есть другие типы инвесторов приходят. Это очень здорово, потому что рынок – это всегда про разные стратегии, разные группы инвесторов. Безусловно, мы ждем и институционалов, мы ждем и профессиональных управляющих", - сказал он, выступая на конференции Smart-Lab. "У нас в принципе в течение последних нескольких лет доля физических лиц на рынке акций была достаточно стабильна в районе 75%, сейчас это действительно 70% и ниже. Связано это с тем, что приходят новые типы инвесторов - это и институциональные инвесторы, и профессиональные алгоритмические трейды и так далее. То есть это, безусловно, не сигнал о том, что физические лица торгуют меньше. Это просто развитие рынка и приход на рынок новых типов инвесторов", - уточнил он журналистам в кулуарах конференции.
рынок, акции, мосбиржа, торги, биржевые торги, россия
Экономика, Рынок, Акции, Мосбиржа, Торги, биржевые торги, РОССИЯ
14:36 25.10.2025
 
На Мосбирже рассказали о снижении доли физлиц на рынке акций

Блохин: доля физических лиц на рынке акций Мосбиржи опустилась ниже 70%

© РИА Новости . Евгений Одиноков
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Доля физических лиц на рынке акций Московской биржи снизилась ниже 70%, рассказал управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Мосбиржи Борис Блохин.
"На протяжении последних двух месяцев доля физических лиц в торгах на рынке акций снизилась ниже 70%. То есть другие типы инвесторов приходят. Это очень здорово, потому что рынок – это всегда про разные стратегии, разные группы инвесторов. Безусловно, мы ждем и институционалов, мы ждем и профессиональных управляющих", - сказал он, выступая на конференции Smart-Lab.
"У нас в принципе в течение последних нескольких лет доля физических лиц на рынке акций была достаточно стабильна в районе 75%, сейчас это действительно 70% и ниже. Связано это с тем, что приходят новые типы инвесторов - это и институциональные инвесторы, и профессиональные алгоритмические трейды и так далее. То есть это, безусловно, не сигнал о том, что физические лица торгуют меньше. Это просто развитие рынка и приход на рынок новых типов инвесторов", - уточнил он журналистам в кулуарах конференции.
Вывеска на здании Московской биржи
Мосбиржа обсуждает расширение времени торгов выходного дня
