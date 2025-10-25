https://1prime.ru/20251025/mosbirzha-863928124.html

На Мосбирже рассказали о снижении доли физлиц на рынке акций

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Доля физических лиц на рынке акций Московской биржи снизилась ниже 70%, рассказал управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Мосбиржи Борис Блохин. "На протяжении последних двух месяцев доля физических лиц в торгах на рынке акций снизилась ниже 70%. То есть другие типы инвесторов приходят. Это очень здорово, потому что рынок – это всегда про разные стратегии, разные группы инвесторов. Безусловно, мы ждем и институционалов, мы ждем и профессиональных управляющих", - сказал он, выступая на конференции Smart-Lab. "У нас в принципе в течение последних нескольких лет доля физических лиц на рынке акций была достаточно стабильна в районе 75%, сейчас это действительно 70% и ниже. Связано это с тем, что приходят новые типы инвесторов - это и институциональные инвесторы, и профессиональные алгоритмические трейды и так далее. То есть это, безусловно, не сигнал о том, что физические лица торгуют меньше. Это просто развитие рынка и приход на рынок новых типов инвесторов", - уточнил он журналистам в кулуарах конференции.

