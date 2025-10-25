https://1prime.ru/20251025/mosbirzha-863932632.html

Мосбиржа может расширить время торгов на срочном рынке

Мосбиржа может расширить время торгов на срочном рынке - 25.10.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа может расширить время торгов на срочном рынке

Московская биржа прорабатывает возможность расширения времени торгов на срочном рынке, рассказала управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария... | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T18:02+0300

2025-10-25T18:02+0300

2025-10-25T17:58+0300

рынок

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Московская биржа прорабатывает возможность расширения времени торгов на срочном рынке, рассказала управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева. "Мы прорабатываем возможность проведения утренней сессии на срочном рынке с 7.00 мск, расширения времени торгов в выходные дни, а также возможность торгов в праздничные дни в следующем году", - сказала она, выступая на конференции Smart-Lab. В настоящее время торги на срочном рынке Московской биржи проводятся с 8.50 до 23.50 мск в будние дни и с 9.50 до 19.00 мск в выходные дни. Также управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи рассказала о планах по расширению списка инструментов, привязанных к криптовалюте. На сегодняшний день на бирже доступны для торгов только квалифицированным инвесторам фьючерсы на акции фондов, один из которых повторяет динамику биткоина, второй - динамику эфира. Котировка в "стакане" равна стоимости одной акции фонда. В ближайшее время мы планируем добавить два инструмента на индекс, методика которого будет рассчитана, исходя из стоимости этих же самых фондов, но котировка в "стакане" фьючерса будет повторять котировку стоимости самой валюты, то есть она будет приближена к котировкам биткоина и эфира", - сказала она. "У нас уже готовы индексы на другие криптоактивы, и как только регулирование позволит, мы сможем быстро расширить линейку — на рынке появятся фьючерсы, в том числе и вечные, и опционы на порядка десяти криптоиндексов", - добавила Патрикеева.

https://1prime.ru/20251025/mosbirzha-863928124.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мосбиржа