"Русские вот-вот придут". Орбан высмеял антироссийскую риторику ЕС

2025-10-25T21:18+0300

в мире

венгрия

париж

берлин

дональд трамп

виктор орбан

нато

ес

владимир путин

МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал высказывания представителей Евросоюза о "российской угрозе" нелепыми и преувеличенными. Об этом он сказал в эфире радиостанции Kossuth."Они [европейские лидеры. — Прим. ред.] так запугали своих граждан историями о том, что русские вот-вот окажутся в Париже или Берлине, что теперь им крайне сложно прекратить этот психоз, воинственную риторику и вернуться к нормальности", — подчеркнул Орбан.По его словам, сами страны Европы толкнули Украину к эскалации конфликта, а теперь мешают политикам, в том числе Дональду Трампу, добиваться мира.Премьер добавил, что "этот цирк пора прекратить и сосредоточиться на мирных инициативах".Ранее Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону объяснял, что Россия не собирается атаковать страны НАТО, так как в этом нет никакой выгоды. Президент также отмечал, что западные политики используют миф о "российской угрозе", чтобы отвлекать внимание собственных граждан от внутренних проблем.

