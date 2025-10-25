Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русские вот-вот придут". Орбан высмеял антироссийскую риторику ЕС - 25.10.2025, ПРАЙМ
"Русские вот-вот придут". Орбан высмеял антироссийскую риторику ЕС
"Русские вот-вот придут". Орбан высмеял антироссийскую риторику ЕС - 25.10.2025, ПРАЙМ
"Русские вот-вот придут". Орбан высмеял антироссийскую риторику ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал высказывания представителей Евросоюза о "российской угрозе" нелепыми и преувеличенными. Об этом он сказал в эфире... | 25.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал высказывания представителей Евросоюза о "российской угрозе" нелепыми и преувеличенными. Об этом он сказал в эфире радиостанции Kossuth."Они [европейские лидеры. — Прим. ред.] так запугали своих граждан историями о том, что русские вот-вот окажутся в Париже или Берлине, что теперь им крайне сложно прекратить этот психоз, воинственную риторику и вернуться к нормальности", — подчеркнул Орбан.По его словам, сами страны Европы толкнули Украину к эскалации конфликта, а теперь мешают политикам, в том числе Дональду Трампу, добиваться мира.Премьер добавил, что "этот цирк пора прекратить и сосредоточиться на мирных инициативах".Ранее Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону объяснял, что Россия не собирается атаковать страны НАТО, так как в этом нет никакой выгоды. Президент также отмечал, что западные политики используют миф о "российской угрозе", чтобы отвлекать внимание собственных граждан от внутренних проблем.
21:18 25.10.2025
 
"Русские вот-вот придут". Орбан высмеял антироссийскую риторику ЕС

Премьер Венгрии заявил, что разговоры о "российской угрозе" превратились в цирк

МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал высказывания представителей Евросоюза о "российской угрозе" нелепыми и преувеличенными. Об этом он сказал в эфире радиостанции Kossuth.
"Они [европейские лидеры. — Прим. ред.] так запугали своих граждан историями о том, что русские вот-вот окажутся в Париже или Берлине, что теперь им крайне сложно прекратить этот психоз, воинственную риторику и вернуться к нормальности", — подчеркнул Орбан.
По его словам, сами страны Европы толкнули Украину к эскалации конфликта, а теперь мешают политикам, в том числе Дональду Трампу, добиваться мира.
Премьер добавил, что "этот цирк пора прекратить и сосредоточиться на мирных инициативах".
Ранее Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону объяснял, что Россия не собирается атаковать страны НАТО, так как в этом нет никакой выгоды. Президент также отмечал, что западные политики используют миф о "российской угрозе", чтобы отвлекать внимание собственных граждан от внутренних проблем.
В миреВЕНГРИЯПарижБерлинДональд ТрампВиктор ОрбанНАТОЕСВладимир Путин
 
 
