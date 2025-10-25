https://1prime.ru/20251025/otrasli-863917417.html

Названы отрасли-лидеры по соблюдению баланса между работой и личной жизнью

Названы отрасли-лидеры по соблюдению баланса между работой и личной жизнью

2025-10-25T08:20+0300

технологии

общество

россия

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. IT, СМИ, маркетинг, реклама и PR стали отраслями-лидерами по уровню соблюдения баланса между работой и личной жизнью, говорится в исследовании платформы с отзывами о работодателях Dream Job, которое есть в распоряжении РИА Новости. Специалисты из IT и интернет-индустрии упоминали work-life balance в 89% отзывов, из СМИ, маркетинга, рекламы и PR – в 87%, а в финансовой сфере – в 82%. Эти отрасли демонстрируют высокую адаптацию к запросам сотрудников и внимание к балансу, отмечается в исследовании. Меньше упоминался work-life balance в отраслях, связанных с общественной деятельностью, партиями, благотворительностью и НКО – 78%, услугами для бизнеса – 75%, образовательными учреждениями – 70%, телекоммуникациями и связью – 65%. Совсем иная ситуация в индустриях с недостаточной гибкостью графиков или жесткой регламентацией рабочего времени, говорится в исследовании. В сфере товаров народного потребления наличие баланса между работой и личной жизнью отмечают 45% работников, в производстве оборудования и техники – 40%, а в культуре и искусстве – 35%. Здесь ключевым фактором недовольства, как уточняется, становятся переработки и отсутствие компенсаций. "Компании-лидеры, где work-life balance стал частью корпоративной культуры, получают более высокую лояльность сотрудников. У работодателей, где чаще упоминается баланс, средний рейтинг на 0,4 балла выше (по 5-балльной шкале). Этот фактор не только улучшает условия труда, но и укрепляет HR-репутацию компании, делая ее более привлекательной для кандидатов и помогая удерживать специалистов", – отмечается в исследовании. Dream Job – платформа, где могут оставлять отзывы как текущие, так и бывшие сотрудники.

