Названы отрасли-лидеры по соблюдению баланса между работой и личной жизнью - 25.10.2025
Названы отрасли-лидеры по соблюдению баланса между работой и личной жизнью
Названы отрасли-лидеры по соблюдению баланса между работой и личной жизнью - 25.10.2025, ПРАЙМ
Названы отрасли-лидеры по соблюдению баланса между работой и личной жизнью
IT, СМИ, маркетинг, реклама и PR стали отраслями-лидерами по уровню соблюдения баланса между работой и личной жизнью, говорится в исследовании платформы с... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T08:20+0300
2025-10-25T08:20+0300
технологии
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_0:154:3888:2341_1920x0_80_0_0_54332d449351c446297ec595b8217757.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. IT, СМИ, маркетинг, реклама и PR стали отраслями-лидерами по уровню соблюдения баланса между работой и личной жизнью, говорится в исследовании платформы с отзывами о работодателях Dream Job, которое есть в распоряжении РИА Новости. Специалисты из IT и интернет-индустрии упоминали work-life balance в 89% отзывов, из СМИ, маркетинга, рекламы и PR – в 87%, а в финансовой сфере – в 82%. Эти отрасли демонстрируют высокую адаптацию к запросам сотрудников и внимание к балансу, отмечается в исследовании. Меньше упоминался work-life balance в отраслях, связанных с общественной деятельностью, партиями, благотворительностью и НКО – 78%, услугами для бизнеса – 75%, образовательными учреждениями – 70%, телекоммуникациями и связью – 65%. Совсем иная ситуация в индустриях с недостаточной гибкостью графиков или жесткой регламентацией рабочего времени, говорится в исследовании. В сфере товаров народного потребления наличие баланса между работой и личной жизнью отмечают 45% работников, в производстве оборудования и техники – 40%, а в культуре и искусстве – 35%. Здесь ключевым фактором недовольства, как уточняется, становятся переработки и отсутствие компенсаций. "Компании-лидеры, где work-life balance стал частью корпоративной культуры, получают более высокую лояльность сотрудников. У работодателей, где чаще упоминается баланс, средний рейтинг на 0,4 балла выше (по 5-балльной шкале). Этот фактор не только улучшает условия труда, но и укрепляет HR-репутацию компании, делая ее более привлекательной для кандидатов и помогая удерживать специалистов", – отмечается в исследовании. Dream Job – платформа, где могут оставлять отзывы как текущие, так и бывшие сотрудники.
2025
технологии, общество , россия
Технологии, Общество , РОССИЯ
08:20 25.10.2025
 
Названы отрасли-лидеры по соблюдению баланса между работой и личной жизнью

Опрос Dream Job: IT и СМИ лидируют по уровню баланса между работой и личной жизнью

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. IT, СМИ, маркетинг, реклама и PR стали отраслями-лидерами по уровню соблюдения баланса между работой и личной жизнью, говорится в исследовании платформы с отзывами о работодателях Dream Job, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Специалисты из IT и интернет-индустрии упоминали work-life balance в 89% отзывов, из СМИ, маркетинга, рекламы и PR – в 87%, а в финансовой сфере – в 82%. Эти отрасли демонстрируют высокую адаптацию к запросам сотрудников и внимание к балансу, отмечается в исследовании.
Меньше упоминался work-life balance в отраслях, связанных с общественной деятельностью, партиями, благотворительностью и НКО – 78%, услугами для бизнеса – 75%, образовательными учреждениями – 70%, телекоммуникациями и связью – 65%.
Совсем иная ситуация в индустриях с недостаточной гибкостью графиков или жесткой регламентацией рабочего времени, говорится в исследовании. В сфере товаров народного потребления наличие баланса между работой и личной жизнью отмечают 45% работников, в производстве оборудования и техники – 40%, а в культуре и искусстве – 35%. Здесь ключевым фактором недовольства, как уточняется, становятся переработки и отсутствие компенсаций.
"Компании-лидеры, где work-life balance стал частью корпоративной культуры, получают более высокую лояльность сотрудников. У работодателей, где чаще упоминается баланс, средний рейтинг на 0,4 балла выше (по 5-балльной шкале). Этот фактор не только улучшает условия труда, но и укрепляет HR-репутацию компании, делая ее более привлекательной для кандидатов и помогая удерживать специалистов", – отмечается в исследовании.
Dream Job – платформа, где могут оставлять отзывы как текущие, так и бывшие сотрудники.
 
ТехнологииОбществоРОССИЯ
 
 
