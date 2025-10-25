https://1prime.ru/20251025/peregovory-863927541.html
Минфин США прокомментировал торговые переговоры с КНР в Малайзии
Минфин США прокомментировал торговые переговоры с КНР в Малайзии - 25.10.2025, ПРАЙМ
Минфин США прокомментировал торговые переговоры с КНР в Малайзии
2025-10-25T13:54+0300
2025-10-25T13:54+0300
2025-10-25T13:55+0300
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Субботние торговые переговоры между делегациями США и Китаем в Малайзии завершились, представитель американского министерства финансов назвал их "очень конструктивными" и ожидает продолжения в воскресенье, передает агентство Франс Пресс. В субботу Центральное телевидение Китая сообщило о начале переговоров по вопросам торговли между делегациями КНР и США в столице Малайзии Куала-Лумпуре. "Сегодняшние переговоры завершились. Они были очень конструктивными, и мы ожидаем, что они возобновятся утром (воскресенья - ред.)", - цитирует агентство слова представителя. Ранее министерство коммерции КНР сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн возглавит делегацию на переговорах с США, которые состоятся в Малайзии 24-27 октября в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Министерство коммерции КНР 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что Штаты с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли. Глава минфина США Скотт Бессент в понедельник заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
