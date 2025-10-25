Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин США прокомментировал торговые переговоры с КНР в Малайзии - 25.10.2025
Минфин США прокомментировал торговые переговоры с КНР в Малайзии
2025-10-25T13:54+0300
2025-10-25T13:55+0300
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Субботние торговые переговоры между делегациями США и Китаем в Малайзии завершились, представитель американского министерства финансов назвал их "очень конструктивными" и ожидает продолжения в воскресенье, передает агентство Франс Пресс. В субботу Центральное телевидение Китая сообщило о начале переговоров по вопросам торговли между делегациями КНР и США в столице Малайзии Куала-Лумпуре. "Сегодняшние переговоры завершились. Они были очень конструктивными, и мы ожидаем, что они возобновятся утром (воскресенья - ред.)", - цитирует агентство слова представителя. Ранее министерство коммерции КНР сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн возглавит делегацию на переговорах с США, которые состоятся в Малайзии 24-27 октября в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Министерство коммерции КНР 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что Штаты с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли. Глава минфина США Скотт Бессент в понедельник заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
мировая экономика, россия, китай, сша, малайзия, дональд трамп, скотт бессент, госсовет, мировая торговля, минфин сша
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, МАЛАЙЗИЯ, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Госсовет, мировая торговля, Минфин США
13:54 25.10.2025 (обновлено: 13:55 25.10.2025)
 
Минфин США прокомментировал торговые переговоры с КНР в Малайзии

AFP: в Минфине США назвали торговые переговоры с КНР в Малайзии конструктивными

© AP Photo / Jacquelyn Martin Здание Министерства финансов в Вашингтоне
Здание Министерства финансов в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Здание Министерства финансов в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Субботние торговые переговоры между делегациями США и Китаем в Малайзии завершились, представитель американского министерства финансов назвал их "очень конструктивными" и ожидает продолжения в воскресенье, передает агентство Франс Пресс.
В субботу Центральное телевидение Китая сообщило о начале переговоров по вопросам торговли между делегациями КНР и США в столице Малайзии Куала-Лумпуре.
"Сегодняшние переговоры завершились. Они были очень конструктивными, и мы ожидаем, что они возобновятся утром (воскресенья - ред.)", - цитирует агентство слова представителя.
Ранее министерство коммерции КНР сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн возглавит делегацию на переговорах с США, которые состоятся в Малайзии 24-27 октября в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Министерство коммерции КНР 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что Штаты с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли. Глава минфина США Скотт Бессент в понедельник заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
Экономика Мировая экономика РОССИЯ КИТАЙ США МАЛАЙЗИЯ Дональд Трамп Скотт Бессент Госсовет мировая торговля Минфин США
 
 
