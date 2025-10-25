https://1prime.ru/20251025/pomosch-863920162.html
Посол в Йемене рассказал о помощи российским компаниям
Посол в Йемене рассказал о помощи российским компаниям - 25.10.2025, ПРАЙМ
Посол в Йемене рассказал о помощи российским компаниям
Посольство России в Йемене всегда готово помочь российским компаниям в сложных ситуациях и способствовать их присутствию на йеменском рынке, заявил РИА Новости... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T09:52+0300
2025-10-25T09:52+0300
2025-10-25T09:52+0300
экономика
россия
мировая экономика
йемен
рф
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83999/73/839997343_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_8f99f6b4af008276018d2f3c79202db0.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Посольство России в Йемене всегда готово помочь российским компаниям в сложных ситуациях и способствовать их присутствию на йеменском рынке, заявил РИА Новости посол РФ в Йемене Евгений Кудров. "Мы всегда готовы оперативно помочь нашим компаниям и способствовать их присутствию на йеменском рынке. Это не просто слова", - отметил он. Посол привёл недавний пример, когда покупатель российского зерна с йеменской стороны "просто испарился" - торговое судно уже прибыло в порт, а контрагент не выходил на связь и не хотел документально оформлять отказ. "Наш экспортер уже собирался вывозить продовольствие в другую страну, однако во взаимодействии с торгово-промышленной палатой в Адене мы смогли способствовать появлению выгодного для российской компании варианта реализации продукции в Йемене", - сказал Кудров. Он добавил, что Россия осуществляет и гуманитарную продовольственную помощь Йемену - в сентябре 2024 года в рамках реализации основного взноса России во Всемирную продовольственную программу ООН на период 2023-2024 годов в порт Адена прибыла партия российского подсолнечного масла, обогащенного витаминами А и D.
https://1prime.ru/20251025/yemen-863919958.html
йемен
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83999/73/839997343_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b156d967eea60e03189b19e024ca53c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, йемен, рф, оон
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЙЕМЕН, РФ, ООН
Посол в Йемене рассказал о помощи российским компаниям
Кудров: посольство в Йемене готово помочь российским компаниям в сложных ситуациях
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Посольство России в Йемене всегда готово помочь российским компаниям в сложных ситуациях и способствовать их присутствию на йеменском рынке, заявил РИА Новости посол РФ в Йемене Евгений Кудров.
"Мы всегда готовы оперативно помочь нашим компаниям и способствовать их присутствию на йеменском рынке. Это не просто слова", - отметил он.
Посол привёл недавний пример, когда покупатель российского зерна с йеменской стороны "просто испарился" - торговое судно уже прибыло в порт, а контрагент не выходил на связь и не хотел документально оформлять отказ.
"Наш экспортер уже собирался вывозить продовольствие в другую страну, однако во взаимодействии с торгово-промышленной палатой в Адене мы смогли способствовать появлению выгодного для российской компании варианта реализации продукции в Йемене", - сказал Кудров.
Он добавил, что Россия осуществляет и гуманитарную продовольственную помощь Йемену
- в сентябре 2024 года в рамках реализации основного взноса России во Всемирную продовольственную программу ООН
на период 2023-2024 годов в порт Адена прибыла партия российского подсолнечного масла, обогащенного витаминами А и D.
Россия и Йемен планируют провести заседание межправкомиссии