https://1prime.ru/20251025/pomosch-863920162.html

Посол в Йемене рассказал о помощи российским компаниям

Посол в Йемене рассказал о помощи российским компаниям - 25.10.2025, ПРАЙМ

Посол в Йемене рассказал о помощи российским компаниям

Посольство России в Йемене всегда готово помочь российским компаниям в сложных ситуациях и способствовать их присутствию на йеменском рынке, заявил РИА Новости... | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T09:52+0300

2025-10-25T09:52+0300

2025-10-25T09:52+0300

экономика

россия

мировая экономика

йемен

рф

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/83999/73/839997343_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_8f99f6b4af008276018d2f3c79202db0.jpg

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Посольство России в Йемене всегда готово помочь российским компаниям в сложных ситуациях и способствовать их присутствию на йеменском рынке, заявил РИА Новости посол РФ в Йемене Евгений Кудров. "Мы всегда готовы оперативно помочь нашим компаниям и способствовать их присутствию на йеменском рынке. Это не просто слова", - отметил он. Посол привёл недавний пример, когда покупатель российского зерна с йеменской стороны "просто испарился" - торговое судно уже прибыло в порт, а контрагент не выходил на связь и не хотел документально оформлять отказ. "Наш экспортер уже собирался вывозить продовольствие в другую страну, однако во взаимодействии с торгово-промышленной палатой в Адене мы смогли способствовать появлению выгодного для российской компании варианта реализации продукции в Йемене", - сказал Кудров. Он добавил, что Россия осуществляет и гуманитарную продовольственную помощь Йемену - в сентябре 2024 года в рамках реализации основного взноса России во Всемирную продовольственную программу ООН на период 2023-2024 годов в порт Адена прибыла партия российского подсолнечного масла, обогащенного витаминами А и D.

https://1prime.ru/20251025/yemen-863919958.html

йемен

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, йемен, рф, оон