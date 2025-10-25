Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол в Йемене рассказал о помощи российским компаниям - 25.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251025/pomosch-863920162.html
Посол в Йемене рассказал о помощи российским компаниям
Посол в Йемене рассказал о помощи российским компаниям - 25.10.2025, ПРАЙМ
Посол в Йемене рассказал о помощи российским компаниям
Посольство России в Йемене всегда готово помочь российским компаниям в сложных ситуациях и способствовать их присутствию на йеменском рынке, заявил РИА Новости... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T09:52+0300
2025-10-25T09:52+0300
экономика
россия
мировая экономика
йемен
рф
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83999/73/839997343_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_8f99f6b4af008276018d2f3c79202db0.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Посольство России в Йемене всегда готово помочь российским компаниям в сложных ситуациях и способствовать их присутствию на йеменском рынке, заявил РИА Новости посол РФ в Йемене Евгений Кудров. "Мы всегда готовы оперативно помочь нашим компаниям и способствовать их присутствию на йеменском рынке. Это не просто слова", - отметил он. Посол привёл недавний пример, когда покупатель российского зерна с йеменской стороны "просто испарился" - торговое судно уже прибыло в порт, а контрагент не выходил на связь и не хотел документально оформлять отказ. "Наш экспортер уже собирался вывозить продовольствие в другую страну, однако во взаимодействии с торгово-промышленной палатой в Адене мы смогли способствовать появлению выгодного для российской компании варианта реализации продукции в Йемене", - сказал Кудров. Он добавил, что Россия осуществляет и гуманитарную продовольственную помощь Йемену - в сентябре 2024 года в рамках реализации основного взноса России во Всемирную продовольственную программу ООН на период 2023-2024 годов в порт Адена прибыла партия российского подсолнечного масла, обогащенного витаминами А и D.
https://1prime.ru/20251025/yemen-863919958.html
йемен
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83999/73/839997343_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b156d967eea60e03189b19e024ca53c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, йемен, рф, оон
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЙЕМЕН, РФ, ООН
09:52 25.10.2025
 
Посол в Йемене рассказал о помощи российским компаниям

Кудров: посольство в Йемене готово помочь российским компаниям в сложных ситуациях

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Посольство России в Йемене всегда готово помочь российским компаниям в сложных ситуациях и способствовать их присутствию на йеменском рынке, заявил РИА Новости посол РФ в Йемене Евгений Кудров.
"Мы всегда готовы оперативно помочь нашим компаниям и способствовать их присутствию на йеменском рынке. Это не просто слова", - отметил он.
Посол привёл недавний пример, когда покупатель российского зерна с йеменской стороны "просто испарился" - торговое судно уже прибыло в порт, а контрагент не выходил на связь и не хотел документально оформлять отказ.
"Наш экспортер уже собирался вывозить продовольствие в другую страну, однако во взаимодействии с торгово-промышленной палатой в Адене мы смогли способствовать появлению выгодного для российской компании варианта реализации продукции в Йемене", - сказал Кудров.
Он добавил, что Россия осуществляет и гуманитарную продовольственную помощь Йемену - в сентябре 2024 года в рамках реализации основного взноса России во Всемирную продовольственную программу ООН на период 2023-2024 годов в порт Адена прибыла партия российского подсолнечного масла, обогащенного витаминами А и D.
Йемен - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Россия и Йемен планируют провести заседание межправкомиссии
09:43
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЙЕМЕНРФООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала