Губернатор рассказал о "визитной карточке" Приамурья - 25.10.2025
Губернатор рассказал о "визитной карточке" Приамурья
Губернатор рассказал о "визитной карточке" Приамурья - 25.10.2025, ПРАЙМ
Губернатор рассказал о "визитной карточке" Приамурья
Трансграничная канатная дорога через Амур из Приамурья в Китай станет "визитной карточкой" российского региона, заявил в интервью РИА Новости губернатор... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T08:52+0300
2025-10-25T08:52+0300
08:52 25.10.2025
 
Губернатор рассказал о "визитной карточке" Приамурья

Орлов: канатная дорога через Амур в Китай станет визитной карточкой Приамурья

ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт - ПРАЙМ. Трансграничная канатная дорога через Амур из Приамурья в Китай станет "визитной карточкой" российского региона, заявил в интервью РИА Новости губернатор Амурской области Василий Орлов.
"Канатная дорога - это очень яркий проект, визитная карточка, бесспорно", - сказал губернатор, говоря о наиболее ярких проектах региона на следующий год.
По словам Орлова, канатная дорога через Амур - это очень окупаемый и системообразующий проект, который создаёт условия для развития малого бизнеса. Введение дороги в эксплуатацию, по словам губернатора, ожидается к лету 2026 года.
Говоря о других ярких проектах Амурской области на 2026 год, Орлов назвал проект самого крупного в Сибири и на Дальнем Востоке маслоэкстракционного перерабатывающего завода, сдача которого планируется в следующем году. Как отметил губернатор, основным рынком сбыта для продукции будет Китай.
Канатная дорога через Амур, протяженность которой составит 976 метров, – первая в мире дорога такого рода между городами двух разных стран. Она свяжет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за 2,5 минуты. Согласно проекту, канатная дорога будет состоять из двух линий, по которым будут перемещаться две кабины вместимостью до 110 человек.
В Амурской области заявили о готовности к приему туристов из Китая
