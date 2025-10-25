https://1prime.ru/20251025/priamure-863918924.html

Губернатор рассказал о "визитной карточке" Приамурья

ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт - ПРАЙМ. Трансграничная канатная дорога через Амур из Приамурья в Китай станет "визитной карточкой" российского региона, заявил в интервью РИА Новости губернатор Амурской области Василий Орлов. "Канатная дорога - это очень яркий проект, визитная карточка, бесспорно", - сказал губернатор, говоря о наиболее ярких проектах региона на следующий год. По словам Орлова, канатная дорога через Амур - это очень окупаемый и системообразующий проект, который создаёт условия для развития малого бизнеса. Введение дороги в эксплуатацию, по словам губернатора, ожидается к лету 2026 года. Говоря о других ярких проектах Амурской области на 2026 год, Орлов назвал проект самого крупного в Сибири и на Дальнем Востоке маслоэкстракционного перерабатывающего завода, сдача которого планируется в следующем году. Как отметил губернатор, основным рынком сбыта для продукции будет Китай. Канатная дорога через Амур, протяженность которой составит 976 метров, – первая в мире дорога такого рода между городами двух разных стран. Она свяжет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за 2,5 минуты. Согласно проекту, канатная дорога будет состоять из двух линий, по которым будут перемещаться две кабины вместимостью до 110 человек.

