МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Российская экологическая партия "Зеленые" выступила против продажи российской воды за рубеж, поскольку водные ресурсы РФ должны быть использованы для решения внутренних проблем, сообщили РИА Новости в партии.
"Зеленые" выступили против продажи российской воды за рубеж… Водные ресурсы страны должны быть использованы для решения внутренних проблем", - рассказали в партии.
Как отметил член федерального совета "Зеленых", эксперт по климатической политике Игорь Алабужин, российская вода должна быть использована для решения усугубляющихся водных проблем на юге европейской части России.
"Вода – стратегический ресурс, от которого, наравне с энергетикой, зависит выживание людей и развитие страны", – сказал Алабужин.
По его словам, водный кризис усиливается не только на юге европейской части России, где расположены два главных очага опустынивания в мире, но и на Донбасе.
Кроме того, "Зеленые" рассказали агентству, что их идею поддержал председатель Научного совета РАН "Водные ресурсы суши", член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян.
"Если бы от меня зависело решение, с какого проекта начать использование больших полимерных труб для переброски воды, я бы начал с переброски воды из Северной Двины и Печоры в Донецк", - заявил он.
