"Зеленые" выступили против продажи российской воды за рубеж - 25.10.2025
2025-10-25T02:01+0300
2025-10-25T02:01+0300
энергетика
россия
рф
ран
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Российская экологическая партия "Зеленые" выступила против продажи российской воды за рубеж, поскольку водные ресурсы РФ должны быть использованы для решения внутренних проблем, сообщили РИА Новости в партии. "Зеленые" выступили против продажи российской воды за рубеж… Водные ресурсы страны должны быть использованы для решения внутренних проблем", - рассказали в партии. Как отметил член федерального совета "Зеленых", эксперт по климатической политике Игорь Алабужин, российская вода должна быть использована для решения усугубляющихся водных проблем на юге европейской части России. "Вода – стратегический ресурс, от которого, наравне с энергетикой, зависит выживание людей и развитие страны", – сказал Алабужин. По его словам, водный кризис усиливается не только на юге европейской части России, где расположены два главных очага опустынивания в мире, но и на Донбасе. Кроме того, "Зеленые" рассказали агентству, что их идею поддержал председатель Научного совета РАН "Водные ресурсы суши", член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян. "Если бы от меня зависело решение, с какого проекта начать использование больших полимерных труб для переброски воды, я бы начал с переброски воды из Северной Двины и Печоры в Донецк", - заявил он.
россия, рф, ран
Энергетика, РОССИЯ, РФ, РАН
02:01 25.10.2025
 
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Российская экологическая партия "Зеленые" выступила против продажи российской воды за рубеж, поскольку водные ресурсы РФ должны быть использованы для решения внутренних проблем, сообщили РИА Новости в партии.
"Зеленые" выступили против продажи российской воды за рубеж… Водные ресурсы страны должны быть использованы для решения внутренних проблем", - рассказали в партии.
Как отметил член федерального совета "Зеленых", эксперт по климатической политике Игорь Алабужин, российская вода должна быть использована для решения усугубляющихся водных проблем на юге европейской части России.
"Вода – стратегический ресурс, от которого, наравне с энергетикой, зависит выживание людей и развитие страны", – сказал Алабужин.
По его словам, водный кризис усиливается не только на юге европейской части России, где расположены два главных очага опустынивания в мире, но и на Донбасе.
Кроме того, "Зеленые" рассказали агентству, что их идею поддержал председатель Научного совета РАН "Водные ресурсы суши", член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян.
"Если бы от меня зависело решение, с какого проекта начать использование больших полимерных труб для переброски воды, я бы начал с переброски воды из Северной Двины и Печоры в Донецк", - заявил он.
 
ЭнергетикаРОССИЯРФРАН
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
