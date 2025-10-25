Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Освобожденный шеф-редактор Sputnik Азербайджан прилетел в Москву - 25.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251025/redaktor-863933291.html
Освобожденный шеф-редактор Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Освобожденный шеф-редактор Sputnik Азербайджан прилетел в Москву - 25.10.2025, ПРАЙМ
Освобожденный шеф-редактор Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов сообщил РИА Новости, что прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку. | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T19:00+0300
2025-10-25T19:00+0300
россия
общество
азербайджан
баку
москва
sputnik
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861485329_0:0:2502:1407_1920x0_80_0_0_775dae3ff4e1bb14f88a3c14322a56e9.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов сообщил РИА Новости, что прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку. "Спасибо нашим дипломатам и нашему посольству в Баку за помощь и поддержку. Чувствую себя нормально, рад вернуться домой", - сказал Евгений. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации. Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев 10 октября сообщил РИА Новости, что находившемуся в Баку Картавых изменили меру пресечения на домашний арест. 19 октября Картавых вернулся в Москву после освобождения из-под стражи.
https://1prime.ru/20251019/kartavykh-863697801.html
азербайджан
баку
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861485329_125:0:2285:1620_1920x0_80_0_0_60c9fcff00ba66bba0b3a2616421b0ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , азербайджан, баку, москва, sputnik
РОССИЯ, Общество , АЗЕРБАЙДЖАН, Баку, МОСКВА, Sputnik
19:00 25.10.2025
 
Освобожденный шеф-редактор Sputnik Азербайджан прилетел в Москву

Освобожденный из-под ареста шеф-редактор Sputnik Азербайджан Белоусов прилетел в Москву

© РИА НовостиИгорь Картавых и Евгений Белоусов
Игорь Картавых и Евгений Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Игорь Картавых и Евгений Белоусов. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов сообщил РИА Новости, что прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку.
"Спасибо нашим дипломатам и нашему посольству в Баку за помощь и поддержку. Чувствую себя нормально, рад вернуться домой", - сказал Евгений.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев 10 октября сообщил РИА Новости, что находившемуся в Баку Картавых изменили меру пресечения на домашний арест. 19 октября Картавых вернулся в Москву после освобождения из-под стражи.
Игорь Картавых - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Главу редакции Sputnik Азербайджан освободили из-под стражи
19 октября, 20:50
 
РОССИЯОбществоАЗЕРБАЙДЖАНБакуМОСКВАSputnik
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала