Освобожденный шеф-редактор Sputnik Азербайджан прилетел в Москву

Освобожденный шеф-редактор Sputnik Азербайджан прилетел в Москву - 25.10.2025, ПРАЙМ

Освобожденный шеф-редактор Sputnik Азербайджан прилетел в Москву

25.10.2025

2025-10-25T19:00+0300

2025-10-25T19:00+0300

2025-10-25T19:00+0300

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов сообщил РИА Новости, что прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку. "Спасибо нашим дипломатам и нашему посольству в Баку за помощь и поддержку. Чувствую себя нормально, рад вернуться домой", - сказал Евгений. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации. Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев 10 октября сообщил РИА Новости, что находившемуся в Баку Картавых изменили меру пресечения на домашний арест. 19 октября Картавых вернулся в Москву после освобождения из-под стражи.

