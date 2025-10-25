Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизился интерес к долгосрочным вкладам
В России снизился интерес к долгосрочным вкладам
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Интерес к долгосрочным вкладам среди россиян снизился на 36% в третьем квартале по сравнению со вторым, сообщается в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости. "По данным финансового маркетплейса, интерес к долгосрочным вкладам у россиян снизился на 36% в третьем квартале 2025 года", - говорится в исследовании. Отмечается, что аналитики маркетплейса связывают такие изменения в стратегии сбережений россиян с текущей макроэкономической обстановкой в стране. При этом в третьем квартале 2025 года относительно второго квартала интерес к краткосрочным депозитам на один месяц вырос на 9%. Как поясняют эксперты маркетплейса, краткосрочные вклады позволяют зафиксировать высокую доходность без риска упустить более выгодные предложения позже. Кроме того, рост альтернативных инструментов, таких как ОФЗ или накопительные счета с повышенными ставками, отвлекает внимание от классических депозитов на длительные сроки. "В третьем квартале 2025 года наблюдается заметное снижение интереса к долгосрочным вкладам по сравнению со вторым кварталом, что отражает общий тренд на рынке. Так, интерес к вкладам на один год снизился на 36%, на шесть месяцев – на 33%, а на три – на 14%. В то же время, краткосрочные депозиты на один месяц показали рост на 9%... этот сдвиг подчеркивает, что россияне все чаще выбирают инструменты, которые позволяют быстро реагировать на изменения в экономике", – отметил руководитель продукта "Вклады" в "Сравни" Илья Васильков.
финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
06:32 25.10.2025
 
Заголовок открываемого материала