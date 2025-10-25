https://1prime.ru/20251025/rossija-863915586.html

Глава РФПИ: 99% американцев не знают, что Россия хотела вступить в НАТО

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что более 99% американцев не знают, что РФ в прошлом хотела вступить в НАТО. "Но есть также много людей, которые действительно дезинформированы, которые не понимают реальных российских интересов. А Россия просто не хотела, чтобы НАТО слишком сильно приближалась к ее границам, потому что это экзистенциальная угроза для России... Я готов поспорить, что 99.999% американцев не знают, что президент (России Владимир - ред.) Путин предлагал вступить в НАТО", - заявил Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан. Он также отметил, что есть много фактов о России, которые показывают, что она была очень открыта для западного мира. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

