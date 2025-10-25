https://1prime.ru/20251025/rossija-863916863.html

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия имеет одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП. "Факты важны для опровержения ложных утверждений. У России одно из самых низких соотношений госдолга к ВВП в мире", - прокомментировал Дмитриев в соцсети X публикацию, согласно которой соотношение госдолга РФ к ВВП составляет 20%. Для сравнения в публикации пользователя социальной сети приводятся соотношения для Италии (137%), Франции (111%), Испании (108%), Великобритании (101%), Германии (64%), Польши (51%) и Турции (29%).

