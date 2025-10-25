Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия имеет одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП - 25.10.2025
Россия имеет одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП
Россия имеет одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП - 25.10.2025, ПРАЙМ
Россия имеет одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия имеет... | 25.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия имеет одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП. "Факты важны для опровержения ложных утверждений. У России одно из самых низких соотношений госдолга к ВВП в мире", - прокомментировал Дмитриев в соцсети X публикацию, согласно которой соотношение госдолга РФ к ВВП составляет 20%. Для сравнения в публикации пользователя социальной сети приводятся соотношения для Италии (137%), Франции (111%), Испании (108%), Великобритании (101%), Германии (64%), Польши (51%) и Турции (29%).
07:36 25.10.2025 (обновлено: 08:09 25.10.2025)
 
Россия имеет одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП

Дмитриев: Россия имеет одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Вид на Кремль
Вид на Кремль - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Вид на Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия имеет одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП.
"Факты важны для опровержения ложных утверждений. У России одно из самых низких соотношений госдолга к ВВП в мире", - прокомментировал Дмитриев в соцсети X публикацию, согласно которой соотношение госдолга РФ к ВВП составляет 20%.
Для сравнения в публикации пользователя социальной сети приводятся соотношения для Италии (137%), Франции (111%), Испании (108%), Великобритании (101%), Германии (64%), Польши (51%) и Турции (29%).
 
