2025-10-25T07:36+0300
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия имеет одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП. "Факты важны для опровержения ложных утверждений. У России одно из самых низких соотношений госдолга к ВВП в мире", - прокомментировал Дмитриев в соцсети X публикацию, согласно которой соотношение госдолга РФ к ВВП составляет 20%. Для сравнения в публикации пользователя социальной сети приводятся соотношения для Италии (137%), Франции (111%), Испании (108%), Великобритании (101%), Германии (64%), Польши (51%) и Турции (29%).
