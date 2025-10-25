Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 50% микрофинасовых организаций в России используют системы ИИ - 25.10.2025, ПРАЙМ
Более 50% микрофинасовых организаций в России используют системы ИИ
Более 50% микрофинасовых организаций в России используют системы ИИ - 25.10.2025, ПРАЙМ
Более 50% микрофинасовых организаций в России используют системы ИИ
Более 50% микрофинасовых организаций (МФО) в России пользуются системами искусственного интеллекта (ИИ) собственной разработки, говорится в исследовании... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T07:57+0300
2025-10-25T07:57+0300
технологии
финансы
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Более 50% микрофинасовых организаций (МФО) в России пользуются системами искусственного интеллекта (ИИ) собственной разработки, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Согласно исследованию, 53% МФО уже используют системы искусственного интеллекта собственной разработки. Причем задачи ИИ выходят далеко за рамки скоринга: это анализ обращений и жалоб, прогнозирование вероятности повторного займа, формирование индивидуальных предложений", - сообщил генеральный директор финансового маркетплейса Григорий Бурденко. В рамках исследования были проанализированы "итоги рейтинга клиентской открытости МФО 2025". Финансовый маркетплейс оценил более ста компаний по 47 параметрам — от прозрачности условий до поддержки после выдачи займа. Бурденко отметил, что растет и число компаний, которые внедряют эмоциональные алгоритмы — решения, способные распознавать тональность сообщений клиента и помогать консультантам подбирать корректные ответы. Искусственный интеллект не заменяет живого специалиста, а дополняет его. "Сами клиенты также предпочитают смешанный подход: 70% опрошенных заемщиков предпочитают обсуждать свои просрочки с цифровыми ассистентами, но при уточнении общих вопросов хотели бы говорить с живым специалистом", - уточняется в исследовании. По данным рейтинга, почти половина компаний (47%) уже работают круглосуточно, 73% отвечают на звонки менее чем за минуту, а более 80% — реагируют на обращения клиентов в течение 8–12 часов. "При этом каналы взаимодействия активно расширяются: 53% компаний планируют в ближайшее время подключиться к новому мессенджеру Max для интеграции коммуникаций", - уточняется в материалах. Также отмечается, что микрофинансовые компании не только внедряют технологии, но и делают существенные шаги в сторону удобства и адресности. 83% участников исследования имеют онлайн-калькуляторы для расчета условий займа, более половины предлагают короткие формы заявок — не более семи полей, сообщается в исследовании. "Почти 90% компаний запустили внутренние льготные программы для разных категорий граждан: пенсионеров, участников СВО, жертв стихийных бедствий и других социально уязвимых групп. 64% компаний разрабатывают продукты для малого и среднего бизнеса — от поддержки фермеров и стартапов до программ для женщин-предпринимателей. Такой переход к адресным продуктам становится ответом на растущие ожидания регулятора и общества", - говорится в исследовании. Отдельное внимание в исследовании уделено инициативам по финансовой грамотности. Бурденко также отметил, что если в прошлом году лекции и обучающие проекты проводили около 20% МФО, то в 2025 — уже 24%. Особенно активно компании занимаются цифровой безопасностью пожилых клиентов — 32% всех просветительских программ направлены именно на эту аудиторию. МФО читают лекции для пенсионеров, сотрудничают с вузами и госорганами, уточняется в материалах. "Развитие финграмотности клиентов из маркетингового инструмента превращается в часть социальной миссии. Это не только повышает устойчивость бизнеса, но и снижает уровень конфликтов с клиентами, уменьшает число жалоб и невозвратов. Финансово грамотные клиенты имеют большую платежную дисциплину, они понимают как начисляются проценты, поэтому не затягивают с возвратом средств" - заключается в материалах.
технологии, финансы
Технологии, Финансы
07:57 25.10.2025
 
Более 50% микрофинасовых организаций в России используют системы ИИ

«Выберу.ру»: 53% МФО используют ИИ собственной разработки

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Более 50% микрофинасовых организаций (МФО) в России пользуются системами искусственного интеллекта (ИИ) собственной разработки, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Согласно исследованию, 53% МФО уже используют системы искусственного интеллекта собственной разработки. Причем задачи ИИ выходят далеко за рамки скоринга: это анализ обращений и жалоб, прогнозирование вероятности повторного займа, формирование индивидуальных предложений", - сообщил генеральный директор финансового маркетплейса Григорий Бурденко.
В рамках исследования были проанализированы "итоги рейтинга клиентской открытости МФО 2025". Финансовый маркетплейс оценил более ста компаний по 47 параметрам — от прозрачности условий до поддержки после выдачи займа.
Бурденко отметил, что растет и число компаний, которые внедряют эмоциональные алгоритмы — решения, способные распознавать тональность сообщений клиента и помогать консультантам подбирать корректные ответы. Искусственный интеллект не заменяет живого специалиста, а дополняет его.
"Сами клиенты также предпочитают смешанный подход: 70% опрошенных заемщиков предпочитают обсуждать свои просрочки с цифровыми ассистентами, но при уточнении общих вопросов хотели бы говорить с живым специалистом", - уточняется в исследовании.
По данным рейтинга, почти половина компаний (47%) уже работают круглосуточно, 73% отвечают на звонки менее чем за минуту, а более 80% — реагируют на обращения клиентов в течение 8–12 часов. "При этом каналы взаимодействия активно расширяются: 53% компаний планируют в ближайшее время подключиться к новому мессенджеру Max для интеграции коммуникаций", - уточняется в материалах.
Также отмечается, что микрофинансовые компании не только внедряют технологии, но и делают существенные шаги в сторону удобства и адресности. 83% участников исследования имеют онлайн-калькуляторы для расчета условий займа, более половины предлагают короткие формы заявок — не более семи полей, сообщается в исследовании.
"Почти 90% компаний запустили внутренние льготные программы для разных категорий граждан: пенсионеров, участников СВО, жертв стихийных бедствий и других социально уязвимых групп. 64% компаний разрабатывают продукты для малого и среднего бизнеса — от поддержки фермеров и стартапов до программ для женщин-предпринимателей. Такой переход к адресным продуктам становится ответом на растущие ожидания регулятора и общества", - говорится в исследовании.
Отдельное внимание в исследовании уделено инициативам по финансовой грамотности. Бурденко также отметил, что если в прошлом году лекции и обучающие проекты проводили около 20% МФО, то в 2025 — уже 24%. Особенно активно компании занимаются цифровой безопасностью пожилых клиентов — 32% всех просветительских программ направлены именно на эту аудиторию. МФО читают лекции для пенсионеров, сотрудничают с вузами и госорганами, уточняется в материалах.
"Развитие финграмотности клиентов из маркетингового инструмента превращается в часть социальной миссии. Это не только повышает устойчивость бизнеса, но и снижает уровень конфликтов с клиентами, уменьшает число жалоб и невозвратов. Финансово грамотные клиенты имеют большую платежную дисциплину, они понимают как начисляются проценты, поэтому не затягивают с возвратом средств" - заключается в материалах.
 
Заголовок открываемого материала