США не будут отказываться от поддержки Тайваня ради торговой сделки с КНР

2025-10-25T20:39+0300

ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. США не собираются отказываться от поддержки Тайваня в обмен на торговую сделку с Китаем, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Ранее стало известно, что переговоры по вопросам торговли между делегациями КНР и США стартовали в Куала-Лумпуре. "Я не думаю, что мы увидим торговую сделку, если людей это волнует, или получим благоприятные условия в торговле в обмен на отказ от Тайваня. Никто об этом не раздумывает", - заявил Рубио журналистам, его слова передает агентство Рейтер. Президент США Дональд Трамп на следующей неделе встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

