США не будут отказываться от поддержки Тайваня ради торговой сделки с КНР - 25.10.2025, ПРАЙМ
США не будут отказываться от поддержки Тайваня ради торговой сделки с КНР
ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. США не собираются отказываться от поддержки Тайваня в обмен на торговую сделку с Китаем, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Ранее стало известно, что переговоры по вопросам торговли между делегациями КНР и США стартовали в Куала-Лумпуре. "Я не думаю, что мы увидим торговую сделку, если людей это волнует, или получим благоприятные условия в торговле в обмен на отказ от Тайваня. Никто об этом не раздумывает", - заявил Рубио журналистам, его слова передает агентство Рейтер. Президент США Дональд Трамп на следующей неделе встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
20:39 25.10.2025 (обновлено: 20:44 25.10.2025)
 
США не будут отказываться от поддержки Тайваня ради торговой сделки с КНР

Рубио: США не намерены отказываться от поддержки Тайваня в обмен на торговую сделку с КНР

ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. США не собираются отказываться от поддержки Тайваня в обмен на торговую сделку с Китаем, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Ранее стало известно, что переговоры по вопросам торговли между делегациями КНР и США стартовали в Куала-Лумпуре.
"Я не думаю, что мы увидим торговую сделку, если людей это волнует, или получим благоприятные условия в торговле в обмен на отказ от Тайваня. Никто об этом не раздумывает", - заявил Рубио журналистам, его слова передает агентство Рейтер.
Президент США Дональд Трамп на следующей неделе встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Торговая война США и КНР набирает новые обороты, считает эксперт
16 октября, 20:05
 
Заголовок открываемого материала