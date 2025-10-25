https://1prime.ru/20251025/rubl-863897740.html

"Если не помешают". Что случится с рублем после решения по ставке

МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Решение Банка России снизить ключевую ставку до 16,5% укрепит рубль – теперь у него больше оснований держаться вблизи отметок 80 за доллар и даже временами опускаться ниже, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман."Решение Банка России было ожидаемым, и мы предполагали, что снижение составит от 0,25 до 1 п.п. Причина этого – постепенное снижения инфляционного давления. У регулятора появился небольшой люфт для смягчения денежно-кредитной политики. При этом ставка остаётся на достаточно высоком уровне, чтобы сдерживать потребительский спрос и поддерживать привлекательность рублевых активов", - рассуждает он.Банки, скорее всего, не станут резко менять процентные предложения. Ставки по вкладам будут скорректированы вниз очень осторожно, ориентировочно на 0,2-0,4 процентного пункта, чтобы сохранить интерес клиентов к сбережениям, полагает аналитик.Эффект для рынка кредитования тоже окажется умеренным. Снижение стоимости фондирования позволит банкам чуть смягчить условия, но говорить о значительном удешевлении займов пока рано: риски для инфляции и курса рубля остаются.Регулятор стремится к балансу: важно поддержать инвестиционную активность и деловую уверенность, не допустив при этом нового витка роста цен. "В текущих условиях ставка 16,5% выглядит как компромисс между стимулированием экономики и сохранением ценовой стабильности", - добавил он.Принятое в пятницу решение добавит силы курсу рубля. Он уже укрепился после новостей от ЦБ. Внебиржевой курс падал ниже 80 за доллар впервые с середины октября.Если не случится форс-мажора, прежде всего, геополитического характера, во второй половине осени курсы могут закрепиться в осенних торговых диапазонах 78-85 рублей за доллар, 90-99 рублей за евро и 10,90-11,90 рублей за юань, заключил Шнейдерман.

