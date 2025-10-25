Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Если не помешают". Что случится с рублем после решения по ставке - 25.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251025/rubl-863897740.html
"Если не помешают". Что случится с рублем после решения по ставке
"Если не помешают". Что случится с рублем после решения по ставке - 25.10.2025, ПРАЙМ
"Если не помешают". Что случится с рублем после решения по ставке
Решение Банка России снизить ключевую ставку до 16,5% укрепит рубль – теперь у него больше оснований держаться вблизи отметок 80 за доллар и даже временами... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T02:02+0300
2025-10-25T02:02+0300
ставка банка россии
финансы
банки
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138e0e7373bf89b719ae578a1cf2ed31.jpg
МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Решение Банка России снизить ключевую ставку до 16,5% укрепит рубль – теперь у него больше оснований держаться вблизи отметок 80 за доллар и даже временами опускаться ниже, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман."Решение Банка России было ожидаемым, и мы предполагали, что снижение составит от 0,25 до 1 п.п. Причина этого – постепенное снижения инфляционного давления. У регулятора появился небольшой люфт для смягчения денежно-кредитной политики. При этом ставка остаётся на достаточно высоком уровне, чтобы сдерживать потребительский спрос и поддерживать привлекательность рублевых активов", - рассуждает он.Банки, скорее всего, не станут резко менять процентные предложения. Ставки по вкладам будут скорректированы вниз очень осторожно, ориентировочно на 0,2-0,4 процентного пункта, чтобы сохранить интерес клиентов к сбережениям, полагает аналитик.Эффект для рынка кредитования тоже окажется умеренным. Снижение стоимости фондирования позволит банкам чуть смягчить условия, но говорить о значительном удешевлении займов пока рано: риски для инфляции и курса рубля остаются.Регулятор стремится к балансу: важно поддержать инвестиционную активность и деловую уверенность, не допустив при этом нового витка роста цен. "В текущих условиях ставка 16,5% выглядит как компромисс между стимулированием экономики и сохранением ценовой стабильности", - добавил он.Принятое в пятницу решение добавит силы курсу рубля. Он уже укрепился после новостей от ЦБ. Внебиржевой курс падал ниже 80 за доллар впервые с середины октября.Если не случится форс-мажора, прежде всего, геополитического характера, во второй половине осени курсы могут закрепиться в осенних торговых диапазонах 78-85 рублей за доллар, 90-99 рублей за евро и 10,90-11,90 рублей за юань, заключил Шнейдерман.
https://1prime.ru/20251024/nabiullina---863897157.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3947920576951501a1cf5808de47b124.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ставка банка россии, финансы, банки, рынок
ставка Банка России, Финансы, Банки, Рынок
02:02 25.10.2025
 
"Если не помешают". Что случится с рублем после решения по ставке

Аналитик Шнейдерман: рубль укрепится после решения ЦБ по ставке

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Решение Банка России снизить ключевую ставку до 16,5% укрепит рубль – теперь у него больше оснований держаться вблизи отметок 80 за доллар и даже временами опускаться ниже, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
"Решение Банка России было ожидаемым, и мы предполагали, что снижение составит от 0,25 до 1 п.п. Причина этого – постепенное снижения инфляционного давления. У регулятора появился небольшой люфт для смягчения денежно-кредитной политики. При этом ставка остаётся на достаточно высоком уровне, чтобы сдерживать потребительский спрос и поддерживать привлекательность рублевых активов", - рассуждает он.
Банки, скорее всего, не станут резко менять процентные предложения. Ставки по вкладам будут скорректированы вниз очень осторожно, ориентировочно на 0,2-0,4 процентного пункта, чтобы сохранить интерес клиентов к сбережениям, полагает аналитик.
Эффект для рынка кредитования тоже окажется умеренным. Снижение стоимости фондирования позволит банкам чуть смягчить условия, но говорить о значительном удешевлении займов пока рано: риски для инфляции и курса рубля остаются.
Регулятор стремится к балансу: важно поддержать инвестиционную активность и деловую уверенность, не допустив при этом нового витка роста цен. "В текущих условиях ставка 16,5% выглядит как компромисс между стимулированием экономики и сохранением ценовой стабильности", - добавил он.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Смягчение денежно-кредитной политики продолжается, заявила Набиуллина
Вчера, 15:35
Принятое в пятницу решение добавит силы курсу рубля. Он уже укрепился после новостей от ЦБ. Внебиржевой курс падал ниже 80 за доллар впервые с середины октября.
Если не случится форс-мажора, прежде всего, геополитического характера, во второй половине осени курсы могут закрепиться в осенних торговых диапазонах 78-85 рублей за доллар, 90-99 рублей за евро и 10,90-11,90 рублей за юань, заключил Шнейдерман.
 
ставка Банка РоссииФинансыБанкиРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала