Херсонская область готовится восстанавливать рыбохозяйственный комплекс

Херсонская область готовится восстанавливать рыбохозяйственный комплекс

2025-10-25T08:23+0300

2025-10-25T08:23+0300

2025-10-25T08:27+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Херсонская область готовится к восстановлению и развитию рыбохозяйственного комплекса, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо на полях Международного рыбопромышленного форума. "Мы приехали на форум для того, чтобы постепенно планировать восстановление мирной жизни в Херсонской области. Область, которая омывается двумя морями, Азовским и Черным, и область, которая имеет большую протяженность Нижнего Днепра, естественно, богата рыбными ресурсами и, естественно, конечно же, обязана участвовать в таких больших форумах. Пока идет специальная военная операция, вылов рыбы и вообще выход в оба моря у нас находится под запретом, поэтому рыбаки сейчас не могут вылавливать рыбу. Но, тем не менее, объекты перерабатывающие рыбной продукции, объекты хранения рыбной продукции на территории Херсонской области есть, их нужно восстанавливать, их нужно приводить в современное состояние", - сказал он. "Мы как раз видим возможности российской промышленности, которая самостоятельно может обеспечить и рыбаков, и переработчиков всеми необходимыми инструментами, оборудованием для переработки рыбы. Поэтому цель наша именно эта. Естественно, работая на этом форуме, мы можем уже планировать то, что будем делать после достижения победы", - добавил глава региона. Сальдо отметил, что в рамках форума проводились переговоры с профильными ведомствами, потенциальными инвесторами и производителями оборудования. "За эти дни наши специалисты побывали на предприятиях, производящих оборудование для приема, переработки, сортировки и дальнейшего хранения, транспортировки рыбы. И мы уже видим, что нам не нужно будет ездить далеко за какие-то моря или приглашать кого-то из зарубежья для того, чтобы такое оборудование работало у нас на территории Херсонской области. И уже предварительные договоренности о том, что это оборудование будет изготовлено и поставлено в Херсонскую область, есть", – сказал глава региона. Он также сообщил, что было подписано соглашение между правительством Херсонской области и Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбной отрасли и океанографии. "Это тоже шаг вперед. Все, что делается сейчас, делается с перспективой на мирное время", - отметил Сальдо. VIII Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2025 проходили в Санкт-Петербурге. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

2025

