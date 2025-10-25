Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, как европейцы разрушили планы Зеленского против России - 25.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251025/sammit-863915847.html
СМИ раскрыли, как европейцы разрушили планы Зеленского против России
СМИ раскрыли, как европейцы разрушили планы Зеленского против России - 25.10.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, как европейцы разрушили планы Зеленского против России
На саммите в Брюсселе европейские союзники Украины неожиданно для Владимира Зеленского не смогли осуществить его планы по конфискации замороженных российских... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T07:11+0300
2025-10-25T07:11+0300
украина
киев
брюссель
владимир зеленский
ес
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. На саммите в Брюсселе европейские союзники Украины неожиданно для Владимира Зеленского не смогли осуществить его планы по конфискации замороженных российских активов, сообщает французская газета Le Monde. "Приглашенный на саммит, Владимир Зеленский во второй половине дня все еще надеялся на положительное решение (по конфискации активов. — Прим. Ред.)", — говорится в статье. Тем не менее, издание подчеркивает, что Бельгия воспротивилась этой идее из-за опасений по поводу возможных последствий. На встрече Зеленский не смог четко выразить, в чем именно европейские партнеры могут оказать помощь Украине, отчего Брюссель остался в некотором замешательстве. В итоге глава киевского режима поддержал подготовку очередного антироссийского санкционного пакета ЕС. Автор статьи отмечает, что Европа уже исчерпала способы поддержки Киева, несмотря на обсуждения вокруг замороженных российских активов и принятие 19-го санкционного пакета. Ситуация усложняется еще и тем, что США дистанцировались от Украины в вопросах помощи, возложив эту ответственность на Европу. "Конечно, решений, способных помочь Киеву, не так уж и много. У государств-членов, начиная с Франции, больше нет средств. У ЕС тоже", — указывает автор. На саммите в четверг страны ЕС не пришли к согласию по предложению Еврокомиссии об использовании российских активов для нужд Киева. Решение о возвращении к обсуждению финансовой поддержки Украины принято отложить до следующего заседания. После начала спецоперации на Украине Европейский Союз и государства Большой семерки заблокировали около половины золотовалютных резервов России, составляющих примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из этой суммы находятся на территории ЕС, преимущественно на счетах бельгийской компании Euroclear — одной из ведущих расчетных и клиринговых организаций в мире. Еврокомиссия заявила, что с января по сентябрь 2025 года Европейским Союзом было переведено Украине 14 миллиардов евро, полученных от замороженных активов России. В ответ на блокировку активов Россия установила свои ограничения: активы иностранных инвесторов из "недружественных" стран и прибыль от них размещаются на специальных счетах типа "С", изымать деньги с которых возможно лишь по решению специализированной правительственной комиссии.
украина
киев
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, брюссель, владимир зеленский, ес, euroclear
УКРАИНА, Киев, Брюссель, Владимир Зеленский, ЕС, Euroclear
07:11 25.10.2025
 
СМИ раскрыли, как европейцы разрушили планы Зеленского против России

Le Monde: Европа разрушила надежды Зеленского на конфискацию замороженных активов России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. На саммите в Брюсселе европейские союзники Украины неожиданно для Владимира Зеленского не смогли осуществить его планы по конфискации замороженных российских активов, сообщает французская газета Le Monde.
"Приглашенный на саммит, Владимир Зеленский во второй половине дня все еще надеялся на положительное решение (по конфискации активов. — Прим. Ред.)", — говорится в статье.
Тем не менее, издание подчеркивает, что Бельгия воспротивилась этой идее из-за опасений по поводу возможных последствий. На встрече Зеленский не смог четко выразить, в чем именно европейские партнеры могут оказать помощь Украине, отчего Брюссель остался в некотором замешательстве. В итоге глава киевского режима поддержал подготовку очередного антироссийского санкционного пакета ЕС.
Автор статьи отмечает, что Европа уже исчерпала способы поддержки Киева, несмотря на обсуждения вокруг замороженных российских активов и принятие 19-го санкционного пакета. Ситуация усложняется еще и тем, что США дистанцировались от Украины в вопросах помощи, возложив эту ответственность на Европу.
"Конечно, решений, способных помочь Киеву, не так уж и много. У государств-членов, начиная с Франции, больше нет средств. У ЕС тоже", — указывает автор.
На саммите в четверг страны ЕС не пришли к согласию по предложению Еврокомиссии об использовании российских активов для нужд Киева. Решение о возвращении к обсуждению финансовой поддержки Украины принято отложить до следующего заседания.
После начала спецоперации на Украине Европейский Союз и государства Большой семерки заблокировали около половины золотовалютных резервов России, составляющих примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из этой суммы находятся на территории ЕС, преимущественно на счетах бельгийской компании Euroclear — одной из ведущих расчетных и клиринговых организаций в мире. Еврокомиссия заявила, что с января по сентябрь 2025 года Европейским Союзом было переведено Украине 14 миллиардов евро, полученных от замороженных активов России.
В ответ на блокировку активов Россия установила свои ограничения: активы иностранных инвесторов из "недружественных" стран и прибыль от них размещаются на специальных счетах типа "С", изымать деньги с которых возможно лишь по решению специализированной правительственной комиссии.
 
УКРАИНАКиевБрюссельВладимир ЗеленскийЕСEuroclear
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала