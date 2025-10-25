СМИ раскрыли, как европейцы разрушили планы Зеленского против России
Le Monde: Европа разрушила надежды Зеленского на конфискацию замороженных активов России
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. На саммите в Брюсселе европейские союзники Украины неожиданно для Владимира Зеленского не смогли осуществить его планы по конфискации замороженных российских активов, сообщает французская газета Le Monde.
"Приглашенный на саммит, Владимир Зеленский во второй половине дня все еще надеялся на положительное решение (по конфискации активов. — Прим. Ред.)", — говорится в статье.
Тем не менее, издание подчеркивает, что Бельгия воспротивилась этой идее из-за опасений по поводу возможных последствий. На встрече Зеленский не смог четко выразить, в чем именно европейские партнеры могут оказать помощь Украине, отчего Брюссель остался в некотором замешательстве. В итоге глава киевского режима поддержал подготовку очередного антироссийского санкционного пакета ЕС.
"Конечно, решений, способных помочь Киеву, не так уж и много. У государств-членов, начиная с Франции, больше нет средств. У ЕС тоже", — указывает автор.
На саммите в четверг страны ЕС не пришли к согласию по предложению Еврокомиссии об использовании российских активов для нужд Киева. Решение о возвращении к обсуждению финансовой поддержки Украины принято отложить до следующего заседания.
После начала спецоперации на Украине Европейский Союз и государства Большой семерки заблокировали около половины золотовалютных резервов России, составляющих примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из этой суммы находятся на территории ЕС, преимущественно на счетах бельгийской компании Euroclear — одной из ведущих расчетных и клиринговых организаций в мире. Еврокомиссия заявила, что с января по сентябрь 2025 года Европейским Союзом было переведено Украине 14 миллиардов евро, полученных от замороженных активов России.
В ответ на блокировку активов Россия установила свои ограничения: активы иностранных инвесторов из "недружественных" стран и прибыль от них размещаются на специальных счетах типа "С", изымать деньги с которых возможно лишь по решению специализированной правительственной комиссии.