В России с 1 января актуализируют ставки таможенных сборов - 25.10.2025, ПРАЙМ
В России с 1 января актуализируют ставки таможенных сборов
В России с 1 января актуализируют ставки таможенных сборов - 25.10.2025, ПРАЙМ
В России с 1 января актуализируют ставки таможенных сборов
Правительство РФ с 1 января 2026 года актуализирует ставки таможенных сборов на ввозимые на территорию России товары с учетом накопленной инфляции, что делает... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T18:42+0300
2025-10-25T18:52+0300
россия
рф
минпромторг
вто
https://cdnn.1prime.ru/img/82620/19/826201905_0:289:2778:1852_1920x0_80_0_0_824b8dbe0925d9d17dcb3642aaae0558.jpg
МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Правительство РФ с 1 января 2026 года актуализирует ставки таможенных сборов на ввозимые на территорию России товары с учетом накопленной инфляции, что делает размер ставок сопоставимым с затратами на проведение таможенных операций, сообщил Минпромторг России. "Правительство РФ актуализировало ставки таможенных сборов на ввозимые товары. Соответствующая инициатива была разработана Минпромторгом России. Актуализация ставок таможенных сборов осуществляется с учетом уровня накопленной инфляции в рамках обязательств Российской Федерации во Всемирной торговой организации. По мнению ведомства, их значения должны быть сопоставимы с затратами на проведение таможенных операций", - говорится в сообщении министерства. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, чтобы участники внешнеторговой деятельности смогли адаптироваться к новым условиям, уточнили в Минпромторге. Однако ставки, взимаемые в отношении экспорта и товаров, которые ввозят физические лица для личного пользования, а также в отношении водных и воздушных судов, останутся без изменений. Отмечается, что частично ставки таможенных сборов ранее уже индексировались, но максимальная ставка в 30 тысяч рублей не менялась с 2004 года. При этом ставки, которые уже индексировались ранее, будут доиндексированы на уровень накопленной инфляции только в размере разницы между ранее проведенной индексацией. "Нововведения предполагают более взвешенное распределение ставок в зависимости от стоимостного размера партии, а также увеличивают верхний стоимостной порог партии с 7 миллионов рублей до 10 миллионов рублей", - пишет Минпромторг. Так, если ранее ставка для партии свыше 7 миллионов рублей составляла 30 тысяч рублей, то теперь для партии свыше 10 миллионов рублей она составит 73 860 рублей. Помимо этого, будут доиндексированы ставки таможенных сборов для товаров, таможенная стоимость которых не определяется и не заявляется. Также с 1 января будут проиндексированы ставки таможенных сборов в отношении товаров радиоэлектроники. Если ранее к ним применялись максимальные ставки в размере 30 тысяч рублей вне зависимости от объема поставок, то с начала 2026 года они также составят 73 860 рублей.
россия, рф, минпромторг, вто
РОССИЯ, РФ, Минпромторг, ВТО
18:42 25.10.2025 (обновлено: 18:52 25.10.2025)
 
В России с 1 января актуализируют ставки таможенных сборов

Правительство с 1 января актуализирует ставки таможенных сборов на импорт товаров в РФ

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВход на зону таможенного контроля
Вход на зону таможенного контроля - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Вход на зону таможенного контроля. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
