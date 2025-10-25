https://1prime.ru/20251025/sehili-863914030.html
Велогонщик Сехили рассказал, как проведет день в Таиланде
Велогонщик Сехили рассказал, как проведет день в Таиланде
ВЛАДИВОСТОК, 25 окт - ПРАЙМ. Французский велосипедист Софиан Сехили, признанный виновным в Приморье за незаконное пересечение госграницы РФ, в эксклюзивном видео, записанном для РИА Новости, рассказал, что день, который у него будет в Таиланде перед вылетом во Францию, он проведёт на пляже.
Адвокат французского велопутешественника Алла Кушнир в пятницу сообщила РИА Новости, что Софиан Сехили вылетел на родину через Таиланд, он уже покинул Россию. Она уточнила, что домой француз добирается через третьи страны: авиарейсом из Владивостока на Пхукет, а уже оттуда вылетит во Францию. Сехили записал видео в аэропорту Владивостока перед вылетом в Пхукет.
"И рад сообщить, что настал момент возвращаться домой. Мой маршрут приведёт меня в Таиланд, где я проведу всего один день на пляже, а затем полечу домой, где меня ждут моя девушка и моя семья. И все мы счастливы, что всё закончилось хорошо", - заявил Сехили на видео для РИА Новости.
В пятницу ещё в одном видео, записанном для РИА Новости, он поблагодарил своего адвоката Аллу Кушнир за отличную работу, а сотрудников СИЗО Уссурийска и правоохранительных органов - за уважительное и хорошее отношение к нему. Француз подчеркнул, что это было очень важно для него. Также Сехили был рад, что скоро вернётся домой.
Пограничный районный суд в четверг признал Сехили виновным в незаконном пересечении госграницы РФ, но освободил от уплаты штрафа в 50 тысяч рублей, который зачли в счёт пребывания француза в СИЗО, его освободили из-под стражи в зале суда.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых Турция, Иран, Казахстан, Монголия и Китай. Финишировать Сехили планировал во Владивостоке.
