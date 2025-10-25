Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт предположил, когда серебро может подорожать до 60 долларов - 25.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251025/serebro-863921120.html
Эксперт предположил, когда серебро может подорожать до 60 долларов
Эксперт предположил, когда серебро может подорожать до 60 долларов - 25.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт предположил, когда серебро может подорожать до 60 долларов
Стоимость серебра в мире может скорректироваться до 40,5 доллара за тройскую унцию в четвертом квартале текущего года, однако в среднесрочной перспективе есть... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T10:07+0300
2025-10-25T10:07+0300
экономика
серебро
торги
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861592704_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_31277488486fa5c7a38c287186a7a246.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Стоимость серебра в мире может скорректироваться до 40,5 доллара за тройскую унцию в четвертом квартале текущего года, однако в среднесрочной перспективе есть возможность роста до рекордных 60 долларов, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "Нисходящую коррекцию до 40,5 доллара можем наблюдать уже в четвертом квартале 2025 года при продолжении падения золота ... В среднесрочном периоде можем увидеть возврат к обновлению исторических максимумов ... Первой среднесрочной целью станут круглые 60 долларов", - рассказал он РИА Новости. По мнению Смирнова, факторы поддержки золота пока сохраняются, что ограничивает риски резкого снижения котировок серебра. В случае продолжения ценовой коррекции металла стоит рассматривать цели в 40,5 доллара и 37,5 доллара, считает эксперт. Возвращение к ценовым рекордам аналитик допустил при сохранении высокого промышленного спроса на серебро и при условии, что золото не будет терять в цене. С начала года стоимость серебра выросла более чем в 1,6 раза - 31 декабря прошлого года на момент закрытия торгов цена металла составляла 29,242 доллара за унцию. При этом за неделю цена на серебро снизилась на 3,15% (17 октября стоимость металла была на уровне 50,104 доллара).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861592704_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_e2b9521fdac6f37560972d0072ceb80a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
серебро, торги, мировая экономика
Экономика, серебро, Торги, Мировая экономика
10:07 25.10.2025
 
Эксперт предположил, когда серебро может подорожать до 60 долларов

Смирнов: серебро может подорожать до $60 за тройскую унцию в среднесрочном периоде

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВыплавка серебряных слитков в цехе
Выплавка серебряных слитков в цехе - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Выплавка серебряных слитков в цехе. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Стоимость серебра в мире может скорректироваться до 40,5 доллара за тройскую унцию в четвертом квартале текущего года, однако в среднесрочной перспективе есть возможность роста до рекордных 60 долларов, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"Нисходящую коррекцию до 40,5 доллара можем наблюдать уже в четвертом квартале 2025 года при продолжении падения золота ... В среднесрочном периоде можем увидеть возврат к обновлению исторических максимумов ... Первой среднесрочной целью станут круглые 60 долларов", - рассказал он РИА Новости.
По мнению Смирнова, факторы поддержки золота пока сохраняются, что ограничивает риски резкого снижения котировок серебра. В случае продолжения ценовой коррекции металла стоит рассматривать цели в 40,5 доллара и 37,5 доллара, считает эксперт.
Возвращение к ценовым рекордам аналитик допустил при сохранении высокого промышленного спроса на серебро и при условии, что золото не будет терять в цене.
С начала года стоимость серебра выросла более чем в 1,6 раза - 31 декабря прошлого года на момент закрытия торгов цена металла составляла 29,242 доллара за унцию. При этом за неделю цена на серебро снизилась на 3,15% (17 октября стоимость металла была на уровне 50,104 доллара).
 
ЭкономикасереброТоргиМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала