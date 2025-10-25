https://1prime.ru/20251025/serebro-863921120.html

Эксперт предположил, когда серебро может подорожать до 60 долларов

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Стоимость серебра в мире может скорректироваться до 40,5 доллара за тройскую унцию в четвертом квартале текущего года, однако в среднесрочной перспективе есть возможность роста до рекордных 60 долларов, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "Нисходящую коррекцию до 40,5 доллара можем наблюдать уже в четвертом квартале 2025 года при продолжении падения золота ... В среднесрочном периоде можем увидеть возврат к обновлению исторических максимумов ... Первой среднесрочной целью станут круглые 60 долларов", - рассказал он РИА Новости. По мнению Смирнова, факторы поддержки золота пока сохраняются, что ограничивает риски резкого снижения котировок серебра. В случае продолжения ценовой коррекции металла стоит рассматривать цели в 40,5 доллара и 37,5 доллара, считает эксперт. Возвращение к ценовым рекордам аналитик допустил при сохранении высокого промышленного спроса на серебро и при условии, что золото не будет терять в цене. С начала года стоимость серебра выросла более чем в 1,6 раза - 31 декабря прошлого года на момент закрытия торгов цена металла составляла 29,242 доллара за унцию. При этом за неделю цена на серебро снизилась на 3,15% (17 октября стоимость металла была на уровне 50,104 доллара).

