В Сирии проложат первый международный подводный кабель связи
В Сирии проложат первый международный подводный кабель связи
2025-10-25T15:24+0300
технологии
сирия
связь
испания
БЕЙРУТ, 25 окт - ПРАЙМ. Власти Сирии подписали договор с испанской компанией Medusa о прокладке первого международного подводного кабеля связи, сообщает сирийский телеканал Al-Ekhbaria со ссылкой на министерство связи САР. Минсвязи Сирии ранее заявляло о намерениях развивать инфраструктуру телекоммуникаций и высоко скоростного интернета. Подключение Сирии к первому международному подводному кабелю связи имеет стратегическое значение, которое позволит обеспечить более высокую скорость и стабильность интернета, снизить зависимость от транзитных маршрутов через соседние государства и укрепить цифровой суверенитет. "Подписано соглашение о прокладке первого международного подводного кабеля в Сирию - в провинцию Тартус - в присутствии министра связи и информационных технологий временного правительства Абулсалама Хайкаля и представителя испанской компании Medusa Нормана аль-Би", - говорится в сообщении канала.
