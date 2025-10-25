https://1prime.ru/20251025/siriya-863929486.html

В Сирии проложат первый международный подводный кабель связи

технологии

сирия

связь

испания

БЕЙРУТ, 25 окт - ПРАЙМ. Власти Сирии подписали договор с испанской компанией Medusa о прокладке первого международного подводного кабеля связи, сообщает сирийский телеканал Al-Ekhbaria со ссылкой на министерство связи САР. Минсвязи Сирии ранее заявляло о намерениях развивать инфраструктуру телекоммуникаций и высоко скоростного интернета. Подключение Сирии к первому международному подводному кабелю связи имеет стратегическое значение, которое позволит обеспечить более высокую скорость и стабильность интернета, снизить зависимость от транзитных маршрутов через соседние государства и укрепить цифровой суверенитет. "Подписано соглашение о прокладке первого международного подводного кабеля в Сирию - в провинцию Тартус - в присутствии министра связи и информационных технологий временного правительства Абулсалама Хайкаля и представителя испанской компании Medusa Нормана аль-Би", - говорится в сообщении канала.

технологии, сирия, связь, испания