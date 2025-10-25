https://1prime.ru/20251025/sladosti-863919499.html

Россия нарастила импорт сладостей из Китая до рекордных значений

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре этого года заметно нарастила импорт сладостей из Китая до максимальных значений за все время, а КНР, наоборот, в разы сократила закупки российских десертов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. Больше всего КНР в сентябре экспортировала в РФ кондитерских изделий из сахара, например, белого шоколада, леденцов, желе жвачек и так далее, на 9,7 миллиона долларов. В месячном выражении объем поставок вырос на 22%, а в годовом - в 1,8 раза, до максимума за все время торговли двух стран. Еще в сентябре в Россию из Поднебесной приехал шоколад и изделия из него на рекордные 6,8 миллиона долларов. За месяц поставки выросли в 1,6 раза, а за год - в полтора раза. Самую большую долю поставок заняли шоколадные конфеты, какао пасты и порошки для приготовления напитков (5,9 миллиона долларов), также поставлялся шоколад и шоколадные батончики с начинкой (883 тысячи долларов). Кроме того исторического максимума в 1,9 миллиона долларов достигли поставки мучных изделий, например, вафель, печенья, кукурузных палочек, бисквитных пирожных и так далее. За месяц объемы выросли в полтора раза, а за год - в 2,3 раза. Поднебесная также импортировала сладости из России, но уже не в таких заметных объемах. К тому же в годовом выражении прослеживается сильное падение по всем рассматриваемым товарам. Так, кондитерских изделий из сахара, из РФ в КНР в сентябре приехало лишь на 177 тысяч долларов - в 3,4 раза больше, чем в августе, и в 3,7 раза меньше, чем год назад. Объемы поставок шоколада и изделий из него за месяц взлетели в 5,7 раза, а вот за год - снизились в 3,8 раза - до 4,8 миллиона долларов. Мучных изделий Китай импортировал на 1,2 миллиона долларов - на треть больше в месячном выражении и на треть меньше в годовом. Таким образом, если сравнивать три квартала этого года и прошлого, россияне в 1,3 раза нарастили закупки китайских сладостей - до 104 миллиона долларов. А китайцы сократили импорт российских сладостей в 2,2 раза - до 1,4 миллиона долларов. Общий объем торговли двух стран изделиями из сахара, шоколада и выпечкой в сентябре составил 24,5 миллиона долларов, а по итогам трех кварталов - 111,8 миллиона.

