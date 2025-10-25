https://1prime.ru/20251025/soglashenie-863927039.html
В Малайзии надеются на скорое подписание торгового соглашения с США

25.10.2025
В Малайзии надеются на скорое подписание торгового соглашения с США
КУАЛА-ЛУМПУР, 25 окт — ПРАЙМ. Малайзия уверена в скором подписании торгового соглашения, касающегося тарифов, с Соединёнными Штатами, страна надеется подготовить его финальную версию за 24 часа накануне визита президента США Дональда Трампа, заявил министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул Абдул Азиз на полях саммита АСЕАН. "У нас ещё есть 24 часа. Мы оптимистичны. На этом этапе подключились юристы, поэтому проводится много юридической проверки. Я считаю, что с этим соглашением будет обеспечена уверенность по многим вопросам, которые подняли инвесторы и компании", — отметил министр. По его словам, хотя некоторые товары в списках тарифных ставок, могут быть исключены из нового соглашения, "переговоры всё ещё продолжаются". Президент США Дональд Трамп прибудет в Малайзию с рабочем визитом в воскресенье утром. Ожидается, что он примет участие в саммите стран АСЕАН в качестве почетного гостя, а также станет свидетелем подписания совместной декларации Таиланда и Камбоджи по урегулированию их конфликта.
Министр торговли Азиз: Малайзия за 24 часа подготовит торговое соглашение с США