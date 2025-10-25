Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Малайзии надеются на скорое подписание торгового соглашения с США - 25.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251025/soglashenie-863927039.html
В Малайзии надеются на скорое подписание торгового соглашения с США
В Малайзии надеются на скорое подписание торгового соглашения с США - 25.10.2025, ПРАЙМ
В Малайзии надеются на скорое подписание торгового соглашения с США
Малайзия уверена в скором подписании торгового соглашения, касающегося тарифов, с Соединёнными Штатами, страна надеется подготовить его финальную версию за 24... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T13:11+0300
2025-10-25T13:11+0300
экономика
мировая экономика
малайзия
сша
таиланд
дональд трамп
асеан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862464638_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aece109db9d243e0c4e4bdd42cca51c9.jpg
КУАЛА-ЛУМПУР, 25 окт — ПРАЙМ. Малайзия уверена в скором подписании торгового соглашения, касающегося тарифов, с Соединёнными Штатами, страна надеется подготовить его финальную версию за 24 часа накануне визита президента США Дональда Трампа, заявил министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул Абдул Азиз на полях саммита АСЕАН. "У нас ещё есть 24 часа. Мы оптимистичны. На этом этапе подключились юристы, поэтому проводится много юридической проверки. Я считаю, что с этим соглашением будет обеспечена уверенность по многим вопросам, которые подняли инвесторы и компании", — отметил министр. По его словам, хотя некоторые товары в списках тарифных ставок, могут быть исключены из нового соглашения, "переговоры всё ещё продолжаются". Президент США Дональд Трамп прибудет в Малайзию с рабочем визитом в воскресенье утром. Ожидается, что он примет участие в саммите стран АСЕАН в качестве почетного гостя, а также станет свидетелем подписания совместной декларации Таиланда и Камбоджи по урегулированию их конфликта.
малайзия
сша
таиланд
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862464638_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1109e9b586e5cedfc9448abe3b609621.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, малайзия, сша, таиланд, дональд трамп, асеан
Экономика, Мировая экономика, МАЛАЙЗИЯ, США, ТАИЛАНД, Дональд Трамп, АСЕАН
13:11 25.10.2025
 
В Малайзии надеются на скорое подписание торгового соглашения с США

Министр торговли Азиз: Малайзия за 24 часа подготовит торговое соглашение с США

© РИА Новости . Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкОдна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия. Архивное фото
© РИА Новости . Файед Эль-Гезири
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КУАЛА-ЛУМПУР, 25 окт — ПРАЙМ. Малайзия уверена в скором подписании торгового соглашения, касающегося тарифов, с Соединёнными Штатами, страна надеется подготовить его финальную версию за 24 часа накануне визита президента США Дональда Трампа, заявил министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул Абдул Азиз на полях саммита АСЕАН.
"У нас ещё есть 24 часа. Мы оптимистичны. На этом этапе подключились юристы, поэтому проводится много юридической проверки. Я считаю, что с этим соглашением будет обеспечена уверенность по многим вопросам, которые подняли инвесторы и компании", — отметил министр.
По его словам, хотя некоторые товары в списках тарифных ставок, могут быть исключены из нового соглашения, "переговоры всё ещё продолжаются".
Президент США Дональд Трамп прибудет в Малайзию с рабочем визитом в воскресенье утром. Ожидается, что он примет участие в саммите стран АСЕАН в качестве почетного гостя, а также станет свидетелем подписания совместной декларации Таиланда и Камбоджи по урегулированию их конфликта.
 
ЭкономикаМировая экономикаМАЛАЙЗИЯСШАТАИЛАНДДональд ТрампАСЕАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала