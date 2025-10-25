https://1prime.ru/20251025/spg-863933481.html

TotalEnergies отменила режим форс-мажора по проекту СПГ в Мозамбике

TotalEnergies отменила режим форс-мажора по проекту СПГ в Мозамбике - 25.10.2025, ПРАЙМ

TotalEnergies отменила режим форс-мажора по проекту СПГ в Мозамбике

Французская энергетическая компания TotalEnergies вместе с партнерами решила отменить режим форс-мажора в отношении их проекта по производству сжиженного... | 25.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies вместе с партнерами решила отменить режим форс-мажора в отношении их проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Мозамбике, действовавший с 2021 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление организации. TotalEnergies приостановила работу в Мозамбике в 2021 году после нападения исламистов на город Палма. Однако, по словам главы французской компании Патрика Пуянне, состояние безопасности на объектах улучшилось, и теперь правительство республики "должно одобрить отмену форс-мажора". 2 октября мозамбикский президент Даниэл Шапу заявил, что соблюдены условия для отмены режима форс-мажора в отношении проекта TotalEnergies в африканской стране. "Консорциум Mozambique LNG принял решение отменить форс-мажор", - приводит агентство текст заявления. Как отмечает агентство, это решение еще должно одобрить правительство Мозамбика. Mozambique LNG включает в себя разработку газовых месторождений Golfinho и Atum и строительство завода сжижения с двумя линиями общей мощностью в 12,9 миллиона тонн СПГ в год с потенциалом расширения до 43 миллионов. TotalEnergies - оператор проекта с долей в 26,5%. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Она работает почти в 130 государствах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.

