https://1prime.ru/20251025/spg-863933481.html
TotalEnergies отменила режим форс-мажора по проекту СПГ в Мозамбике
TotalEnergies отменила режим форс-мажора по проекту СПГ в Мозамбике - 25.10.2025, ПРАЙМ
TotalEnergies отменила режим форс-мажора по проекту СПГ в Мозамбике
Французская энергетическая компания TotalEnergies вместе с партнерами решила отменить режим форс-мажора в отношении их проекта по производству сжиженного... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T19:27+0300
2025-10-25T19:27+0300
2025-10-25T19:27+0300
газ
мозамбик
европа
ближний восток
totalenergies
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859692654_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_7204cd4276a2c52058de2e479d6366d4.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies вместе с партнерами решила отменить режим форс-мажора в отношении их проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Мозамбике, действовавший с 2021 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление организации. TotalEnergies приостановила работу в Мозамбике в 2021 году после нападения исламистов на город Палма. Однако, по словам главы французской компании Патрика Пуянне, состояние безопасности на объектах улучшилось, и теперь правительство республики "должно одобрить отмену форс-мажора". 2 октября мозамбикский президент Даниэл Шапу заявил, что соблюдены условия для отмены режима форс-мажора в отношении проекта TotalEnergies в африканской стране. "Консорциум Mozambique LNG принял решение отменить форс-мажор", - приводит агентство текст заявления. Как отмечает агентство, это решение еще должно одобрить правительство Мозамбика. Mozambique LNG включает в себя разработку газовых месторождений Golfinho и Atum и строительство завода сжижения с двумя линиями общей мощностью в 12,9 миллиона тонн СПГ в год с потенциалом расширения до 43 миллионов. TotalEnergies - оператор проекта с долей в 26,5%. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Она работает почти в 130 государствах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
https://1prime.ru/20251017/sud-863640173.html
мозамбик
европа
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859692654_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_2f280eaebdb5006748bde429226264e3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, мозамбик, европа, ближний восток, totalenergies
Газ, МОЗАМБИК, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, TotalEnergies
TotalEnergies отменила режим форс-мажора по проекту СПГ в Мозамбике
Французская TotalEnergies отменила режим форс-мажора по своему проекту СПГ в Мозамбике
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies вместе с партнерами решила отменить режим форс-мажора в отношении их проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Мозамбике, действовавший с 2021 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление организации.
TotalEnergies
приостановила работу в Мозамбике
в 2021 году после нападения исламистов на город Палма. Однако, по словам главы французской компании Патрика Пуянне, состояние безопасности на объектах улучшилось, и теперь правительство республики "должно одобрить отмену форс-мажора". 2 октября мозамбикский президент Даниэл Шапу заявил, что соблюдены условия для отмены режима форс-мажора в отношении проекта TotalEnergies в африканской стране.
"Консорциум Mozambique LNG принял решение отменить форс-мажор", - приводит агентство текст заявления.
Как отмечает агентство, это решение еще должно одобрить правительство Мозамбика.
Mozambique LNG включает в себя разработку газовых месторождений Golfinho и Atum и строительство завода сжижения с двумя линиями общей мощностью в 12,9 миллиона тонн СПГ в год с потенциалом расширения до 43 миллионов. TotalEnergies - оператор проекта с долей в 26,5%.
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Она работает почти в 130 государствах, добывает нефть и газ в Европе
, на Ближнем Востоке
, в Северной Африке
, Азиатско-Тихоокеанском регионе
, а также Северной и Южной Америке
. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
Суд во Франции обязал TotalEnergies отказаться от плавучего терминала СПГ