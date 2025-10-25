Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.10.2025
TotalEnergies отменила режим форс-мажора по проекту СПГ в Мозамбике
TotalEnergies отменила режим форс-мажора по проекту СПГ в Мозамбике - 25.10.2025, ПРАЙМ
TotalEnergies отменила режим форс-мажора по проекту СПГ в Мозамбике
Французская энергетическая компания TotalEnergies вместе с партнерами решила отменить режим форс-мажора в отношении их проекта по производству сжиженного... | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T19:27+0300
2025-10-25T19:27+0300
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies вместе с партнерами решила отменить режим форс-мажора в отношении их проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Мозамбике, действовавший с 2021 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление организации. TotalEnergies приостановила работу в Мозамбике в 2021 году после нападения исламистов на город Палма. Однако, по словам главы французской компании Патрика Пуянне, состояние безопасности на объектах улучшилось, и теперь правительство республики "должно одобрить отмену форс-мажора". 2 октября мозамбикский президент Даниэл Шапу заявил, что соблюдены условия для отмены режима форс-мажора в отношении проекта TotalEnergies в африканской стране. "Консорциум Mozambique LNG принял решение отменить форс-мажор", - приводит агентство текст заявления. Как отмечает агентство, это решение еще должно одобрить правительство Мозамбика. Mozambique LNG включает в себя разработку газовых месторождений Golfinho и Atum и строительство завода сжижения с двумя линиями общей мощностью в 12,9 миллиона тонн СПГ в год с потенциалом расширения до 43 миллионов. TotalEnergies - оператор проекта с долей в 26,5%. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Она работает почти в 130 государствах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
газ, мозамбик, европа, ближний восток, totalenergies
Газ, МОЗАМБИК, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, TotalEnergies
19:27 25.10.2025
 
TotalEnergies отменила режим форс-мажора по проекту СПГ в Мозамбике

Французская TotalEnergies отменила режим форс-мажора по своему проекту СПГ в Мозамбике

© РИА Новости . Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки газа
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies вместе с партнерами решила отменить режим форс-мажора в отношении их проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Мозамбике, действовавший с 2021 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление организации.
TotalEnergies приостановила работу в Мозамбике в 2021 году после нападения исламистов на город Палма. Однако, по словам главы французской компании Патрика Пуянне, состояние безопасности на объектах улучшилось, и теперь правительство республики "должно одобрить отмену форс-мажора". 2 октября мозамбикский президент Даниэл Шапу заявил, что соблюдены условия для отмены режима форс-мажора в отношении проекта TotalEnergies в африканской стране.
"Консорциум Mozambique LNG принял решение отменить форс-мажор", - приводит агентство текст заявления.
Как отмечает агентство, это решение еще должно одобрить правительство Мозамбика.
Mozambique LNG включает в себя разработку газовых месторождений Golfinho и Atum и строительство завода сжижения с двумя линиями общей мощностью в 12,9 миллиона тонн СПГ в год с потенциалом расширения до 43 миллионов. TotalEnergies - оператор проекта с долей в 26,5%.
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Она работает почти в 130 государствах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
ГазМОЗАМБИКЕВРОПАБЛИЖНИЙ ВОСТОКTotalEnergies
 
 
Заголовок открываемого материала