Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер, выступая на YouTube-канале Glenn Diesen, выразил мнение, что Западу не следует постоянно провоцировать Россию и испытывать ее | 25.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер, выступая на YouTube-канале Glenn Diesen, выразил мнение, что Западу не следует постоянно провоцировать Россию и испытывать ее терпение."Россия всегда сторонилась эскалации. Эскалация всегда была стратегией Украины, потому что Украина жаждет, чтобы НАТО превратилось в полноценного участника конфликта, а Россия не делает ничего, что могло бы этому способствовать", — сказал он.Риттер также напомнил о предупреждении президента России Владимира Путина о жестком ответе в случае ударов по территории страны с использованием американских дальнобойных ракет, отметив свою уверенность в том, что Москва ответит, если это потребуется. "Я думаю, русские сыты по горло этой эскалацией <…> Пока Америка колеблется, Россия полна решимости", — подчеркнул он. Ранее российский лидер заявил, что последует серьезный ответ, если по территории России будут нанесены удары ракетами Tomahawk, произведенными в США. Президент считает, что разговоры о поставках этого вооружения способствуют эскалации напряженности. Газета The Wall Street Journal сообщила в среду, что США отменили одно из ключевых ограничений, позволив Украине использовать некоторые дальнобойные ракеты. По данным издания, Вооруженные силы Украины во вторник предположительно применили британскую крылатую ракету Storm Shadow для нанесения удара по Брянску. Однако президент Дональд Трамп позже опроверг эти сведения, заявив, что США не имеют отношения к таким ракетам, используемым Украиной. На вчерашней встрече с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп указал, что США не планируют обучать других обращению с Tomahawk, так как это сложное вооружение, требующее года тренировок для освоения. Он неоднократно подчеркивал, что Вашингтон сам нуждается в этих ракетах, несмотря на значительные запасы.

