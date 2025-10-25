https://1prime.ru/20251025/torgovlya-863926885.html

Богомаз рассказал о товарообороте Брянской области с Белоруссией

Богомаз рассказал о товарообороте Брянской области с Белоруссией - 25.10.2025, ПРАЙМ

Богомаз рассказал о товарообороте Брянской области с Белоруссией

Доля республики Беларусь во всем товарообороте Брянской области составляет 60%, в прошлом году он составил почти миллиард долларов, рассказал губернатор региона | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T12:48+0300

2025-10-25T12:48+0300

2025-10-25T12:48+0300

экономика

россия

белоруссия

брянск

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863926731_0:168:2927:1814_1920x0_80_0_0_680a0bf23cf4263c36f47a227b0105a9.jpg

МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Доля республики Беларусь во всем товарообороте Брянской области составляет 60%, в прошлом году он составил почти миллиард долларов, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в интервью РИА Новости. "Мы соседи с республикой Беларусь, граничим с Гомельской и Могилевской областями. У нас сложились хорошие отношения: и дружеские, и экономические, и культурные. На долю товарооборота с республикой Беларусь приходится в Брянской области 60%… Мы постоянно проводим экономические форумы или в Гомеле, Могилеве или в Брянске, куда приезжают их бизнесмены. И мы видим, что это дает результат. То есть, товарооборот с республикой Беларусь в прошлом году был почти миллиард долларов", - сказал Богомаз, отвечая на вопрос о развитии экономического сотрудничества с республикой Беларусь. По словам губернатора, у региона и Белоруссии есть совместные предприятия, например, "Брянсксельмаш", на котором собирают 30% кормоуборочных комбайнов, выпускаемых в России, и зерноуборочные комбайны.

белоруссия

брянск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия, брянск