Богомаз рассказал о товарообороте Брянской области с Белоруссией - 25.10.2025, ПРАЙМ
Богомаз рассказал о товарообороте Брянской области с Белоруссией
Богомаз рассказал о товарообороте Брянской области с Белоруссией
Доля республики Беларусь во всем товарообороте Брянской области составляет 60%, в прошлом году он составил почти миллиард долларов, рассказал губернатор региона | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T12:48+0300
2025-10-25T12:48+0300
МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Доля республики Беларусь во всем товарообороте Брянской области составляет 60%, в прошлом году он составил почти миллиард долларов, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в интервью РИА Новости. "Мы соседи с республикой Беларусь, граничим с Гомельской и Могилевской областями. У нас сложились хорошие отношения: и дружеские, и экономические, и культурные. На долю товарооборота с республикой Беларусь приходится в Брянской области 60%… Мы постоянно проводим экономические форумы или в Гомеле, Могилеве или в Брянске, куда приезжают их бизнесмены. И мы видим, что это дает результат. То есть, товарооборот с республикой Беларусь в прошлом году был почти миллиард долларов", - сказал Богомаз, отвечая на вопрос о развитии экономического сотрудничества с республикой Беларусь. По словам губернатора, у региона и Белоруссии есть совместные предприятия, например, "Брянсксельмаш", на котором собирают 30% кормоуборочных комбайнов, выпускаемых в России, и зерноуборочные комбайны.
12:48 25.10.2025
 
Богомаз рассказал о товарообороте Брянской области с Белоруссией

Богомаз: доля Белоруссии в товарообороте Брянской области составляет 60%

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Доля республики Беларусь во всем товарообороте Брянской области составляет 60%, в прошлом году он составил почти миллиард долларов, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в интервью РИА Новости.
"Мы соседи с республикой Беларусь, граничим с Гомельской и Могилевской областями. У нас сложились хорошие отношения: и дружеские, и экономические, и культурные. На долю товарооборота с республикой Беларусь приходится в Брянской области 60%… Мы постоянно проводим экономические форумы или в Гомеле, Могилеве или в Брянске, куда приезжают их бизнесмены. И мы видим, что это дает результат. То есть, товарооборот с республикой Беларусь в прошлом году был почти миллиард долларов", - сказал Богомаз, отвечая на вопрос о развитии экономического сотрудничества с республикой Беларусь.
По словам губернатора, у региона и Белоруссии есть совместные предприятия, например, "Брянсксельмаш", на котором собирают 30% кормоуборочных комбайнов, выпускаемых в России, и зерноуборочные комбайны.
 
